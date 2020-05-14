Видеооператоры госкорпорации «Правительство для граждан» консультируют казахстанцев прямо на портале электронного правительства посредством видеозвонка.

Для получения помощи видео консультанта пользователю необходимо нажать кнопку «Виртуальный ассистент» в правом нижнем углу страницы. В выпадающем окне выбрать значок видеокамеры. Система попросит разрешение к видеокамере и микрофону пользователя –«Разрешить». В течение нескольких секунд с клиентом свяжется оператор ЦОН. Для того, чтобы продемонстрировать ему происходящее на экране, услугополучателю необходимо нажать на кнопку «Демонстрация экрана», далее «Поделиться».

Таким образом, видеооператор ЦОН сможет увидеть монитор абонента и помочь быстро ему получить любую услугу на портале egov.kz, включая удаленное получение ЭЦП и регистрацию в Базе мобильных граждан.

По словам Председателя Правления госкорпорации «Правительство для граждан» Асемгуль Балташевой, сервис демонстрации экрана значительно облегчил взаимопонимание между видеооператорами и клиентами, так как разговор по телефону 1414 в процессе оказания услуг эффективен, но не всегда удобен.

«Раньше нашим операторам приходилось по несколько раз переспрашивать у клиента, какую вкладку он открыл, какую кнопку нажал и т.д. Теперь мы видим все, что происходит на экране, и можем быстро сориентировать услугополучателя, что нужно делать, чтобы получить ту или иную услугу. Этот сервис позволит удаленно повышать цифровую грамотность наших граждан», — добавила она.

Напомним, что в условиях сохраняющейся опасности распространения коронавирусной инфекции в ЦОНах после их открытия можно получить только «бумажные» услуги. Услуги, доступные на портале egov.kz, необходимо получать дома или в секторах самообслуживания, которые теперь будут находиться в акиматах, учебных и медицинских организациях и т.д. В этом им помогут видеоконсультанты портала egov.kz и консультанты единого контактного центра 1414.

К слову, в настоящее время В Казахстане более 80% госуслуг доступны в электронном формате.