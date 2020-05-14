Сели сходили здесь и раньше, однако, такой силы — впервые, — говорят жители Елтая.

В жилом массиве Елтай на окраине г. Шымкента из-за непрерывного дождя произошел разлив арыка, в результате хлынувшие потоки воды, грязи и камней ринулись во дворы. Особенно пострадали дома, дворы и постройки, расположенные в низине.

Жители массива Елтай до сих пор борются с последствиями потопа. Плотная стена дождя смыла грунт с холма: камни вместе с водой дошли до дворов.

Этой ночью семья Бабашовых не смогла сомкнуть глаз. Музирхан ага говорит, что сели сходили здесь и раньше, однако, такой силы — впервые!

«Вода пришла между 6- 7 часами вечера, за два часа смотрите, вот что произошло. Сейчас с сыновьями стараемся вынести камни и грунт со двора, — рассказывает Музирхан Бабашов, житель жилого массива Елтай г. Шымкента.

Первыми этой ночью пришли на помощь спасатели. Спецтехника до сих пор расчищает дороги от камней.

Местный житель: «Такие случаи у нас бывают часто. Но такой силы в последний раз было в 1968 году. Мне тогда было10 лет. Я помню, тогда вода смыла много домов. Это же природное явление. Что может человек сделать с этим?»

Урзат Керимкулова, жительница жилого массива г. Шымкента: «Нас затопило. Дом скоро рухнет. На верху на холме надо воду в Тогус направить. Тогда бы вода не пришла бы в село».

Угроза подтопления не только дворов но и жилых домов была настолько высокой, что власти решили вывезти людей из зоны бедствия подальше. Людей разместили в помещении школы в населенной пункте Маятас. Правда сидеть в эвакопункте шымкентцы долго не стали, уже утром они вернулись домой.

Батпа Калтаева, жительница жилого массива Елтай г. Шымкента: «В седьмом часу вечера нас стало затапливать. Мы связались с ЧСниками. Они приехали, стали расчищать арык от камней. Затем нас эвакуировали. Но ранним утром мы вернулись домой. Беспокоимся за жилье. Самое главное мы живы, да скотину успели спасти».

Глава Шымкента работой департамента по ЧС остался не доволен. Мурат Айтенов уверен, таких последствий можно было избежать.

«Почему ставите перед фактом. Вы должны работать на опережение. Говорил ведь, что откройте каналы», — говорит глава мегаполиса.

Ущерб оценят позже. Главное, сейчас откачать воду, расчистить дворы и улицы от камней и грязи.