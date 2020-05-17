В Мактааральском районе 6128 пострадавшим от наводнения семьям начали выдавать банковские карты «Халык» для оплаты 100 тысяч тенге из государственного резерва.

Специалисты начали выдавать карты населению в ресторане «Гульсара», средней школе А. В Пушкина и детском саду «Нурбобек» в селе Мырзакент, а также в эвакуационных пунктах села Атакент, сообщает Региональная служба коммуникаций Туркестанской области.

Компенсация в размере 1000 долларов будет выдана владельцам 5202 жилых домов и перечислена из фонда А.Усманова на эти карты. Об этом сегодня заявил начальник управления финансов Туркестанской области Абдрахман Тасыбаев.

По словам руководителя управления, 100 тысяч тенге из государственного резерва будет выплачена в 5 пострадавших от наводнения населенных пунктах 846 семьям, в том числе 6128 жителям: Женис, Жанатурмыс, Фердауси, Достык, также населению в эвакуированных центрах в селах Мырзакент, Акжол, Т. Жайлыбаев, Жантаксай, Арайлы, Нурлытан, Нурлыжол, Шугыла 5202 семьям.

Стоит отметить, все меры предосторожности, предпринятые в связи с эпидемией коронавируса, на пунктах выдачи банковских карт в Мактааральском районе, будут строго соблюдены.