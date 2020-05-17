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В Мактааральском районе 6128 пострадавшим от наводнения семьям начали выдавать банковские карты «Халык» для оплаты 100 тысяч тенге из государственного резерва.

Специалисты начали выдавать карты населению в ресторане «Гульсара», средней школе А. В Пушкина и детском саду «Нурбобек» в селе Мырзакент, а также в эвакуационных пунктах села Атакент, сообщает Региональная служба коммуникаций Туркестанской области.

Компенсация в размере 1000 долларов будет выдана владельцам 5202 жилых домов и перечислена из фонда А.Усманова на эти карты. Об этом сегодня заявил начальник управления финансов Туркестанской области Абдрахман Тасыбаев.

банк

По словам руководителя управления, 100 тысяч тенге из государственного резерва будет выплачена в 5 пострадавших от наводнения населенных пунктах 846 семьям, в том числе 6128 жителям: Женис, Жанатурмыс, Фердауси, Достык, также населению в эвакуированных центрах в селах Мырзакент, Акжол, Т. Жайлыбаев, Жантаксай, Арайлы, Нурлытан, Нурлыжол, Шугыла 5202 семьям.

Стоит отметить, все меры предосторожности, предпринятые в связи с эпидемией коронавируса, на пунктах выдачи банковских карт в Мактааральском районе, будут строго соблюдены.

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