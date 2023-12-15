Как получить компенсацию за комуслуги?

Казахстанцы могут получить компенсацию за коммунальные услуги, такие как свет, вода, газ, тепло и вывоз мусора. Частичное субсидирование доступно для семей из категории малообеспеченных. Подать заявку можно онлайн или в любом из центров обслуживания населения.

Зарина Харисова — многодетная мама, у женщины четверо детей. Семья также относится к категории малообеспеченных. Год назад женщина купила квартиру и решила подать заявление на субсидирование коммунальных услуг и теперь каждый квартал получает компенсацию в зависимости от потребления воды, газа, света и тепла.

«Ежеквартально как положено мы сдаем у нас принимают документы, потом обработка идет и как положено какую сумму начисляют такую и получаем. Это зависит от потребления коммунальных услуг: сколько за свет намотало, сколько за воду, у меня минимально выходило 38 тысяч», — говорит Зарина Харисова, жительница Шымкента.

Казахстанцы из социально-уязвимых слоев населения могут получить жилищную помощь в виде частичной компенсации коммунальных услуг. Она предоставляется за счет средств местного бюджета тем у кого есть собственное единственное или съемное жилье из государственного жилищного фонда. Эту госуслугу могут получить малообеспеченные семьи.

«Допустим у меня заработная плата 100 тысяч, от этих 100 тысяч 5% оплачивают коммунальные услуги сами горожане, если свыше 5% составляют коммунальные услуги, то субсидирует государство. Есть нормативы, все коммунальные услуги просчитываются по нормативам на одного члена семьи», — говорит начальник отдела назначения выплаты социальной помощи Куляш Жакашева.

По словам экономистов, нужно менять социальные стандарты и подход к поддержке малообеспеченных семей. И вводить социальный стандарт, когда размер прожиточного минимума будет исчисляться из фактических цен на дату выплаты. Тогда как сейчас цены фиксируются один раз в год. А между тем цены на комуслуги и продукты растут в течение всего года. Или же применять для исчисления выплат стандарты всемирного банка.

«Международный стандарт всемирного банка предусматривает учет потребности в расходах на членов семьи, в наш социальный стандарт, к сожалению, входят расходы на одного человека, при этом средний состав семьи у нас 4 человека», — говорит Марат Абдурахманов, экономист.

В следующем году величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат повысят до 43 407 тенге. Размер минимальной заработной платы составит 85 тысяч тенге.