Суд обязал выплатить более 83 млн тенге за изъятый участок в Шымкенте

В Шымкенте межрайонный суд по гражданским делам рассмотрел иск жителя города к местным исполнительным органам о выплате компенсации за земельный участок, изъятый для государственных нужд, передает Otyrar.

Как установил суд, истец является собственником земельного участка площадью 0,1900 гектара. Постановлением акимата города было предусмотрено его принудительное отчуждение с выплатой компенсации. Однако владелец участка не согласился с предложенной суммой в 46 миллионов тенге.

Позднее акимат обратился в суд с иском о принудительном изъятии земли, но по заявлению владельца участка дело было оставлено без рассмотрения. При этом дальнейшие меры по законной процедуре изъятия земельного участка предприняты не были.

Несмотря на это, участок фактически был изъят, и на его месте построена автомобильная дорога общего пользования. При этом собственнику компенсация выплачена не была.

Согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы, рыночная стоимость участка составляет более 83 миллионов тенге.

«Решением суда иск удовлетворён. Государственное учреждение “Управление земельных отношений города Шымкента” обязано выплатить истцу компенсацию в размере 83 419 500 тенге», — сообщили в суде.

Кроме того, суд вынес частное определение о доведении информации о выявленных нарушениях до сведения акима города. В суде подчеркнули, что процедура принудительного изъятия земельных участков для государственных нужд должна проводиться компетентным государственным органом и в установленном законом порядке.

Отмечается, что участок был изъят ещё в 2020 году, однако до настоящего времени процедура его принудительного изъятия официально не была завершена.

Таким образом, суд признал, что права собственника были нарушены, и восстановил их путем удовлетворения иска.