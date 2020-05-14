Заместитель акима Шымкента Ергешбек Нурсадык рассказал жителям мегаполиса об изменениях по возмещению 15 000 тенге за комуслуги.
Первое – чтобы их получить достаточно заполнить форму на сайте «communal-komek.kz». Там же можно проверить – имеете ли вы право на возмещение
Второе – если у вас нет возможности выхода в интернет, обратитесь в call-центр и предоставьте ИИН, социальный статус и данные лицевого счета. Телефон call-центра: 39-23-68
Третье — средства автоматически перечислят на ваш абонентский счёт, и придёт оплаченная квитанция.
Пятое — все заявки будут приниматься весь период, включая май месяц
Шестое — категории людей, которым выдаётся подобная материальная помощь, остались прежними. При наличии собственных лицевых счетову поставщиков коммунальных услуг или лицевых счетов членов семьи, совместно проживающих с ними право на возмещение имеют:
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1) инвалиды 1,2,3 групп;
2) семьи, воспитывающие детей-инвалидов;
3) многодетные семьи;
4) инвалиды и участники Великой Отечественной и лица, приравненные к инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;
5) семьи лиц, погибших при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, при спасении человеческой жизни, при охране правопорядка;
6) пенсионеры с минимальной пенсией и менее,одинокие пенсионеры;
7) граждане, получающие адресную социальную помощь.