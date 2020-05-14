Заместитель акима Шымкента Ергешбек Нурсадык рассказал жителям мегаполиса об изменениях по возмещению 15 000 тенге за комуслуги.



Первое – чтобы их получить достаточно заполнить форму на сайте «communal-komek.kz». Там же можно проверить – имеете ли вы право на возмещение

Второе – если у вас нет возможности выхода в интернет, обратитесь в call-центр и предоставьте ИИН, социальный статус и данные лицевого счета. Телефон call-центра: 39-23-68

Третье — средства автоматически перечислят на ваш абонентский счёт, и придёт оплаченная квитанция.