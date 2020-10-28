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В Шымкенте в очереди на жилье стоят свыше 40 тысяч горожан.

Новое жилье в мкр-не Нурсат Большинство очередников государственные служащие и работники бюджетной сферы. Об этом заявил руководитель ведомства Галымжан Толепов. В этом году свыше 5 тысяч горожан автоматически выведены из списка очередников на жилье. На то есть причины. В ходе проверки были выявлены несоответствия очередников категориям, кто-то не проживал в Шымкенте 3 года.

Галымжан ТОЛЕПОВ руководитель управления жилья г. Шымкента:»Сейчас в очередь на жилье можно встать только через Егов, через ЦОНы. Относительно высказываний, что незаконно двигается очередь на жилье отвечу, что это невозможно по простой причине: Все данные вносятся в базу и система сама отслеживает очерёдность. Надо отметить, бывают случаи когда очереднику нужна двухкомнатная, а в наличии трехкомнатная. Тогда квартира выдается следующему очереднику по списку».

Рассказал Галымжан ТОЛЕПОВ и о коммунальных выплатах в период КАРАНТИНА. Заявления на 15 тысяч подали свыше 34 тысяч горожан. По 28 тысячам были вынесены положительные решения, услуги оплачены. Все выделенные на эту программу деньги, освоены.

 

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