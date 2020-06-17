19 июня – День города. Вы не забыли про эту дату? Раньше мы отмечали его осенью и были в общем-то счастливы этим.

А теперь торжество переместилось на первый летний месяц. Предыстория здесь такова. Два года назад, 19 июня 2018 года, Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал указ, который закрепляет за Шымкентом статус города республиканского значения. Осенью того же года наш градоначальник, а тогда им был Габидулла Абдрахимов, предложил отмечать День города именно в этот день, 19 июня. По его мнению «это дата отсчета новейшей истории Шымкента, третьего мегаполиса страны…»

В октябре 2018 года в ходе внеочередной 40-й сессии депутаты маслихата Шымкента утвердили это предложение.

День города: скромно, по-домашнему

Как принято отмечать День города? К примеру, три года назад День города праздновали целую неделю. Начали с общегородского субботника, а завершили праздник сельскохозяйственной ярмаркой, состязаниями по национальным играм, карнавальным шоу, гала-концертом с участием звезд казахстанской и российской эстрады. Это – канва стандартного сценария. Накануне гормаслихат утверждает на своей сессии список новых Почетных граждан города Шымкента. В День города новым «почетникам» вручают памятные знаки, ленты, поздравляют.

В этом году у Дня города как минимум две особенности. Во-первых, именно в этом году Шымкент должен отметить свое 2200-летие. ЮНЕСКО включил эту дату в международный календарь. Произошло это 28 ноября 2019 года в Париже на 40-й Генеральной конференции ЮНЕСКО. Она приняла специальную резолюцию о включении в международный календарь памятных дат на следующий год 1150-летия великого ученого и философа средневекового Востока Абу Насра Аль-Фараби и 2200-летия основания города Шымкента.

Ну, а во-вторых, напомню, в Шымкенте еще не снят карантин, который продлен до 22 июня.

Выходит, отметим День города скромно, в узком кругу, по-домашнему.

Город трудового героизма

Уважаемые земляки, пока у нас есть относительно немного времени, давайте порассуждаем о том, что Шымкенту ко всем его заслуженным регалиям не хватает еще одного – статуса «города трудового героизма». Скажете, что такого статуса у нас нет. Правильно – пока нет. Но ведь его можно учредить! Примером тому – наши соседи, россияне. Президент России Владимир Путин предложил присваивать городам России почетное звание «Город трудовой доблести». Эта инициатива приурочена к празднованию в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и проведению Года памяти и славы. Очевидно, есть значимая часть городов, которые не участвовали непосредственно в боевых действиях, но которые обеспечивали победу подвигом тружеников тыла…

В этом смысле наши казахстанские города Шымкент, а также Кентау, Атырау (Гурьев), Актюбинск, Семипалатинск, Оскемен (Усть-Каменогорск), Алматы (Алма-Ата), Караганда, Уральск, Петропавловск, Кустанай и другие имеют полное право носить звание городов трудового героизма.

Идея о том, что надо как-то на самом высоком уровне отметить трудовой подвиг города Шымкента в годы войны, давно поселилась в сознании коренных горожан. А на днях с этим предложением к нам, в редакцию, обратился давний читатель РАБАТа, гражданин, юрист, патриот Марат Тулебаев. «Вам не кажется, что нашему гормаслихату и Туркестанскому облмаслихату надо принять ходатайство перед Главой государства об объявлении городов Шымкент и Кентау «Городами трудового героизма», ибо без полиметаллических руд Миргалимсая, Ачисая и Чимкентского свинцового завода Победа СССР в Великой Отечественной войне была бы более затруднительней.

Основное в моем предложении – 85 процентов общесоюзного свинца давал Казахстан, т.е. из 10 пуль, выпущенных по врагу, девять были казахстанскими, в том числе 7 – из чимкентского свинца. Основа производства – полиметаллические руды Кентау (Миргалымсай, Ачисай). В довоенном СССР свинец производился в Чимкенте, Орджоникидзе (ныне Владикавказ) и Усть-Каменогорске. Владикавказ в 1942 году попал в зону боевых действий в ходе битвы за Кавказ. Поэтому свинец давал Казахстан, причем основным производством стал Чимкентский свинцовый завод, – сказал Марат Турсынбаевич. – С порохом в начальный период войны были страшные проблемы. Два-три пороховых завода в европейской части СССР попали в зону немецко-фашистской оккупации. Поэтому до разворачивания нового производства пороха в восточной части Союза в 1943 году приходилось надеяться на скудные поставки по ленд-лизу от англо-американцев. Проблемы были по марганцу (Кривой Рог, УССР), молибдену, меди.

Все это возмещалось за счет ускоренной разработки месторождений в КазССР под руководством академика Каныша Сатпаева. Так что наша республика была основной ресурсо-сырьевой базой оборонной промышленности Союза ССР. Плюс новые производства, которые были эвакуированы в нашу республику из западных регионов СССР. У нас в городе – это завод прессов-автоматов из Воронежа».

Да, Воронежский завод кузнечно-прессового машиностроения прибыл в Чимкент в конце 1941 года. Он разместился на территории механического цеха свинцового завода. Новое предприятие стало выдавать продукцию уже в феврале 1942 года. 18 октября 1941 года в Чимкент прибыло оборудование и рабочие фабрики «Красный зеркальщик», эвакуированной из Харькова. Она была размещена в здании швейной мастерской индпошива. В этом же месяце в наш город прибыл Киевский химико-фармацевтический завод им. С. Я. Свердлова, который разместился на территории Чимкентского химфармзавода. 10 ноября 1941 года в город прибыла первая очередь оборудования Харьковской чулочной фабрики. В ноябре этого же года Чимкент получил оборудование литейно-прокатного завода имени 15-летия ВЛКСМ из города Подольска Московской области, его смонтировали в здании Чимкентского горпромкомбината. Оборудование Кременчугской горэлектростанции получило прописку на маслоэкстракционном заводе. Машинки Харьковской швейной артели «Червонный проминь» разместили в здании артели «Чимшвей». На химфармзаводе разместился Московский алколоидный завод…

Все 26 предприятий были запущены в дело в рекордные сроки, их продукция пошла на фронт. Однозначно, Чимкент в годы Великой Отечественной войны был одним из самых экономически важных городов страны – его предприятия – и свои (довоенные) и эвакуированные – производили запасные части к танкам, снаряды, металл, свинец, оптические приборы, растительное масло, хозяйственное мыло и другую продукцию. Иными словами он сыграл значительную роль в нашей победе в этой войне.

В годы войны в Чимкент передислоцировалась Чугуевская военная школа пилотов. Всего за месяц перевезли около 300 самолетов, оборудование и личный состав с семьями. До ноября 1942 инструктором в ней служил Иван Кожедуб, впоследствии генерал-полковник, летчик-истребитель и трижды Герой Советского Союза. В Чимкенте это училище провело три с половиной года, а в мае 1945 года было перебазировано назад на Украину. Всего за годы войны училище выпустило свыше 2500 летчиков-истребителей, 160 из которых были удостоены звания Героя Советского Союза. В память о них в Шымкенте сооружен памятник, сейчас он находится в парке Абая, в 1975 году он был торжественно открыт на площади Куйбышева, ныне – Ордабасы. Работа инструкторов школы пилотов – это тоже героический труд.

Оглядываясь на те годы, знакомясь с документами той эпохи, диву даешься срокам и темпам перестройки экономики огромной страны на военные рельсы. Ведь продукцию начали давать чуть ли не «с колес». Лишь один пример – в ноябре 1941 года в Чимкент прибыл первый эшелон с оборудованием машиностроительного завода имени М. И. Калинина. А уже в феврале 1942 года предприятие начало выпускать продукцию.

К слову, после войны некоторые предприятия вернулись в те города, откуда прибыли, но большинство из них остались все же в Чимкенте, где уже работали коллективы, готовились кадры. На их основе получила дальнейшее развитие промышленность города. Это зеркальная и чулочная фабрики, завод пресс-автоматов, новый импульс получили ЧСЗ, химфармзавод и швейная фабрика, масложиркомбинат.

Ради чего этот статус?

Вы вправе спросить: чего ради добиваться этого статуса для Шымкента – «города героического труда»?! Для чего нужна вся эта суета?!

Если кратко, то вот для чего – период Великой Отечественной войны – это ярчайшая страница истории нашей некогда общей страны и нашего города. 1941-1945 годы были наполнены действительно героическим, самоотверженным трудом чимкентцев. Люди старшего поколения, большинства из которого уже нет с нами, своим трудом обеспечили бесперебойное производство военной и гражданской продукции на городских промышленных предприятиях. Именно эти люди терпеливо и бережно выхаживали в госпиталях раненых, растили в детдомах сирот, спасенных и эвакуированных из оккупированных территорий Союза. Чимкент, как и вся страна, жил под лозунгом: «Все для фронта, все для Победы!» И этот клич был понятен всем, потому что почти у каждого на фронте сражался отец, брат, учитель, сосед по дому, по улице…

Одна из жительниц Шымкента Дуйсенкуль Бопова, которую земляки знают, как бессменного зампреда исполкома Чимкентской области 80-х годов, в годы войны была подростком. Она вспоминала: «Я сама поражаюсь тому времени. Да, мы были голодные-холодные, разных национальностей, но дружные, объединенные одной идеей – помочь нашим солдатам добить врага! Мы трудились ради Победы. Это и был настоящий советский патриотизм. Мы были одним народом. «Наше дело правое – Победа будет за нами!» Мы в это свято верили. Это давало силы и взрослым, и детям…»

«Наверное, этот статус нужен для наших внуков, которые должны знать о славных ратных и трудовых подвигах своих прадедов и прабабушек, – сказал Марат Тулебаев.

– Они хотя бы должны знать, почему наш Катынкопiр так называется. Потому и в этом подвиг бабушек, апашек, кои в войну в отсутствии мужей мостили мосты и дороги».

И далее он продолжил: «На собрание по случаю 20-летия Победы по настоянию фронтовиков был приглашен опальный маршал К. Жуков, четырежды Герой Советского Союза. Все закричали: «Слава автору Победы!» Жуков поднял руку, все замолчали, и он сказал: «Победой мы обязаны женщинам и детишкам». То есть полководец признал величие подвига тружеников Тыла. К слову, после подписания акта о безоговорочной капитуляции он позвал союзных генералов: «Пойдем отведаем, чем Тыл послал!»

… Годы войны – это такой особенный пласт истории, который насыщен героическими примерами доблести и чести, что на его основе можно действенно вести работу по патриотическому и интернациональному воспитанию молодежи. Для нас это тоже важно.

В России уже удостоены звания «Город трудовой доблести» Нижний Новгород (бывш. Горький), Екатеринбург (Свердловск), Челябинск, Саратов и другие.

Просто к сведению. В 1982 году в Чимкенте в парке Абая был установлен Монумент боевой и ТРУДОВОЙ славы. Так что оснований для статуса «Город трудового героизма» у нас достаточно.

Идею эту уже поддержали Почетные граждане города Шымкента Клара Алипова, Валентина Куликова, филиал КНПК города Шымкента, ОЮЛ «Гражданский Альянс города Шымкента». Если вы не против, присоединяйтесь!

Победе 75. Другого повода для поднятия этого вопроса в ближайшие пять лет у нас не будет.

Фарида ШАРАФУТДИНОВА