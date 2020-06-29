Наряду с легкоатлетическим манежем города, переоборудовать под дневной стационар планируют и Ледовый дворец.

Правда, сделать это в ближайшие дни не получится. По словам главного спортсмена города, перед ними стоит большая задача — вентиляция, именно в ней и заключается проблема.

«В Ледовом дворце все намного сложнее. Сейчас изучается, насколько мы можем вентиляцию поправить, потому что Ледовый дворец функционировал за счет льда, он охлаждался ледовой ареной. А в летний период, порядка 9 лет, не запускалась вентиляция. Сейчас мы решаем, насколько быстро мы сможем решить это», — рассказал Олег Почивалов. руководитель управления спорта г. Шымкента.

Анастасия Новикова