На республиканских телеканалах и социальных сетях распространилась информация что среди нападавших в массовой драке в селе Маятас, был родственник депутата местного маслихата, сообщает Otyrar.KZ.

Официально заявляем! Данная информация является ложной. Маслихат города Шымкента провел проверку по данному вопросу, и сообщает, что депутаты города не имеют отношения к этому событию и не имеют родственников среди нападавших.

Поэтому призываем не доверять и не распространять недостоверную и ложную информацию в отношении депутатов маслихата города Шымкент.

Напомним, 17-летний подросток, которому в жестокой драке проломили, голову скончался в больнице.