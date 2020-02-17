В Шымкенте меняют русло реки Бадам. Насыпь земляной дамбы возводят возле поселка Маятас. Именно этот населённый пункт, по данным департамента по ЧС, может оказаться в опасности, сообщает «Хабар 24».

Пока уровень воды в реке небольшой, но скоро всё может измениться. В Бадам стекается талая вода, а выпадениe снега в горах выше нормы на 12 сантиметров.

Местные жители опасаются, в последние годы река весной подмывает берега и слишком близко подбирается к домам. Сейчас специалистами также разрабатывается проектно-сметная документация по бетонированию и укреплению берегов на опасных участках рек, которые протекают по территории города. Это Сайрам Су и Бадам.

На побережье данных рек расположены сотни жилых домов. В ДЧС также сообщили, что паводковая ситуация находится на постоянном контроле.

Арман Алпысбаев, начальник отдела гражданской обороны ДЧС г. Шымкента: — В данное время здесь имеется угроза подтопления вблизи населенных пунктов и жилых строений и объектов. Так как вода уже подходит к берегу. В данное время меняется русло реки Бадам, чтобы река могла проходить по более безопасному стоку.