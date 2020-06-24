Пусть пролонгируют АСП и выдадут нам автоматически… с таким требованием выступают многодетные матери Шымкента, собравшиеся в очередной раз возле акимата.

Жара, коронавирус, пневмония не пугает многодетных матерей, собравшихся у акимата Шымкента. Им страшно остаться без помощи. Женщины требуют не учитывать в качестве дохода госпомощь для многодетных, которая в среднем составляет 10 тысяч 625 тенге в месяц при получении АСП. Собравшиеся убеждены, что могут лишится адресной социальной помощи.

Карлыгаш Бекзатова, мать 6-х детей: Вы сами посудите, на те 42 500 тенге мы одеваем и кормим наших детей. В режим ЧС этих денег даже не хватает. Мы настаиваем, не учитывать эти деньги как общий доход при получении АСП. Сейчас чтобы выйти на улицу на всех детей нужно найти маски. А это уже 600 тенге за раз.

Оразкуль Омарова, мать 5-х детей: Я мать-одиночка, получаю на 5-х детей чуть больше 53 тысяч тенге в качестве соцпомощи. Если их будут учитывать, то я уже не смогу получить АСП. А я сейчас живу в бане, за которую плачу аренду. И как мне дальше тогда жить? Я просто останусь на улице с детьми.

В центре занятости и социальной защиты пояснили, что с 1-го января 2020 года изменились правила назначения АСП.

Так например в 2019 году на каждого ребенка в качестве соцпомощи от государства предусматривались по 21 тысячи тенге. Но в 2020 после внесения изменения соцпомощь сократилась до 10 625 тенге на ребенка, которая учитывается в качестве семейного дохода. Наряду с этим были добавлены гарантированный социальный пакет, в который входит 1 раз в месяц продовольственный пакет, 1 раз в квартал гигиенические средства, 1 раз в год школьная форма и канцелярские товары. А так же выделяется горячее питание в школах бесплатно. И это все для многодетных семей. При этом требования собравшихся женщин в центре занятости пообещали рассмотреть.

Жанат Утебаева, заместитель руководителя Управления занятости и социальной защиты г. Шымкент: Назначение АСП производится согласно правил утвержденных. Согласно закона при начислении АСП учитывается как доходы. Изменения мы в вышестоящие органы внесем для рассмотрения.

Вот только изменить правила начисления АСП без изменения самого закона не удастся.