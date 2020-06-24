На большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, передает РГП «Казгидромет».

Северный циклон с районов Новой Земли обусловит дожди, местами сильные на северо-западе, севере, затем в центре и юго-востоке республики. 26 июня в тыл циклону сместится холодный Северо-Западный антициклон, с которым ожидается понижение температуры воздуха, ночью в северной половине республики до 2-7, местами 10 тепла, днем до 12-17, местами 20 тепла, — сообщили в РГП «Казгидромет».

Также местами по республике ожидаются усиление ветра, шквал, возможно выпадение града.

В Шымкенте 25 июня +28..+36 °C, без осадков, легкий ветер. 26 июня +25…34, дождь. 27 июня понижение температуры днем до +23 градусов выше нуля, возможен ливневый дождь.

