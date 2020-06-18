В Туркестанской области продлили карантин.

Постановление Главного государственного санитарного врача Туркестанской области от 16 июня 2020 года № 24

О внесении изменений и дополнений в постановление Главного государственного санитарного врача Туркестанской области № 23 от 6 июня 2020 года

Я, Главный государственный санитарный врач Туркестанской области Нышанов Нурбек Садыкбекович, в соответствии с подпунктом 13) пункта 1 статьи 7-1, подпунктом 6 пункта 12 статьи 21,статьей 150 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 18 сентября 2009 года, для исполнения постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 22 мая 2020 года № 37 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан» и в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции среди населения Туркестанской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести изменения в постановление Главного государственного санитарного врача Туркестанской области от 6 июня 2020 года № 23 «Об ограничительных мероприятиях и о продлении карантина по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Туркестанской области» (далее — Постановление):

Пункт 1 Постановления дополнить следующими подпунктами:

6) ограничить лицам старше 65 лет выход на улицу без крайней необходимости;

7) запретить передвижение детей до 14 лет без сопровождения взрослых;

8) скопление людей не более 3-х человек, за исключением членов семей;

Подпункт 2 пункта 1 изменить в следующей редакции:

— Запретить прогулки граждан в парках, площадях, скверах, фонтанах, набережных;

Пункт 2 Постановления дополнить подпунктом:

4) приостановить функционирование общественных мест: парков, скверов, площадей, набережных, фонтанов и иных мест отдыха граждан.

Подпункты 2), 13), 17), 18), 22) пункта 3 Постановления изменить в следующей редакции:

— Ограничить работу продовольственных и непродовольственных рынков в течение 6 дней недели с 10.00 часов до 17.00 часов, приостановить деятельность на один день с проведением санитарного дня, с усилением санитарно-дезинфекционного режима;

— Ограничить работу центров обслуживания населения с 10.00 до 17.00 часов, с усилением санитарно-дезинфекционного режима;

— Работу СПА-центров, бань, саун, бассейнов, пляжей с 10.00 часов до 20.00 часов, с усилением санитарно-дезинфекционного режима;

— Ограничить работу спортивных комплексов для населения по оказанию фитнес-услуг с 10.00 до 20.00 часов, с усилением санитарно-дезинфекционного режима;

— Руководителям государственных органов (организаций), национальных компаний и их филиалов, офисов перевести не менее 75% сотрудников на удаленный режим работы. При этом ответственность за работу по месту проживания возлагается на первого руководителя или назначенное им ответственное лицо;

Дополнить пункт 3 Постановления подпунктом:

24) Ограничение работы внутригородского общественного транспорта с 06.00 до 10.00 часов и с 17.00 до 21.00 часов, с усилением санитарно-дезинфекционного режима;

Постановление обязательно для исполнения всеми физическими и юридическими лицами, независимо от форм собственности.

Довести настоящее постановление до всех заинтересованных ведомств, информировать население через СМИ и социальные сети.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания