Заведующий отделом программирования гуманитарно-технического колледжа имени Муратбаева Жетысайского района подозревается в присвоении денежных средств

Антикоррупционной службой Туркестанской области проводится досудебное расследование в отношении заведующего отделом программирования гуманитарно-технического колледжа имени Муратбаева Жетысайского района.

Он подозревается в присвоении мошенническим путем денежных средств в сумме 400 тыс. тенге за беспрепятственное поступление в колледж граждан по государственной программе «грант» на бесплатное обучение.

Иная информация в интересах следствия в соответствии со ст.201 УПК разглашению не подлежит.