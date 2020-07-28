В Шымкенте 90-летняя женщина выздоровела после тяжелой двухсторонней пневмонии.

Жаксыгуль Бекмуратова поступила в больницу в тяжелом состоянии, ей сразу же назначили лечение. Женщина пробыла в больнице 10 дней, все это время она находилась в реанимации. Сегодня пациентку, которая стойко перенесла воспаление легких, перевели в обычную палату, женщина идет на поправку и ей уже гораздо лучше. Врачи надеются выписать ее домой уже через несколько дней.

«Всем крепкого здоровья, будьте счастливы и не болейте. 90 лет — это немало, и в моем возрасте одолеть такую болезнь сложно, но спасибо большое врачам за помощь, они меня спасли. Низкий им поклон», — рассказала Жаксыгуль Бекмуратова.