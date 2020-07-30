Аким города Шымкента Мурат Айтенов ознакомился с работой центра оперативного реагирования «iKomek».

Выразив уверенность в том, что данный центр будет способствовать повышению эффективности оказываемых в городе услуг, он подчеркнул, что эта инициатива позволит сделать город комфортным и удобным для проживания, сообщает Пресс-служба акима города Шымкента.

«Глава государства К.Токаев в своем Послании говорил о необходимости реализации концепции «Слышащего государства» для быстрого реагирования на обращения граждан. Работа данного центра должна быть направлена на выполнение задач, обозначенных в данной концепции», — сказал акима города.

В течение одного месяца на единый номер «109», запущенный с целью улучшения качества услуг, поступило около 7000 звонков, 95 процентов обращений уже удовлетворены. В центр сегодня в основном поступают вопросы, касающиеся карантинного режима.

На данный момент в центре в три смены работают 33 специалиста. Сначала звонки от жителей принимает оператор, затем инспектор анализирует содержание вопроса и направляет его исполнительным органам. Другие специалисты контролируют исполнение поручения.

Центр оперативного реагирования iKomek принимает обращения граждан круглосуточно и способствует тому, чтобы работа государственных органов была открытой, а оказываемые ими услуги доступными. Сейчас центр взаимосвязан с 30 учреждениями, в планах увеличить их количество до 300-400.