Департаментом Агентства по противодействию коррупции по г.Шымкент за первое полугодие текущего года зарегистрировано 67 преступлений, из которых 63 % относятся к тяжким видам преступлений.

Основная их доля приходится на факты взяточничества 37, мошенничества и хищения – 16, сообщил руководитель Департамента Асхат Жұмағали в ходе онлайн брифинга при подведении итогов работы подразделения за 1-е полугодие этого года.

А.Жұмағали отметил, что в разрезе по сферам значительное количество выявленных преступлений приходится на правоохранительный блок – 22 преступления, сферы сельского хозяйства – 14, образования — 5, судебных органов — 4, строительстве и социального обеспечения — по 3.

Направлено в суд 60 уголовных дел, осуждено 28 лиц.