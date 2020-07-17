Авиакомпания SCAT доставила в Алматы 21,5 тонн медикаментов и медицинского оборудования для лечения коронавирусной инфекции и пневмонии. Груз прибыл в Казахстан вчера — 16 июля.

Ранее, 11 июля, SCAT доставил в Актау кислородные генераторы и 11 медицинских специалистов из Российской Федерации.

18 июля SCAT доставит порядка 12 тонн медикаментов в столицу РК- Нур-Султан.

Все рейсы организованы при поддержке правительства РК.

«Мы рады, что в это сложное время можем быть полезны и внести свой посильный вклад в помощь всем казахстанцам. Мы желаем скорейшего выздоровления всем, кто сейчас находится на лечении. Берегите себя и своих близких», — говорится в официальном сообщении авиакомпании.