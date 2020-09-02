Первые вылеты состоятся 9 сентября.

Авиакомпания начинает выполнять прямые перелеты по направлению «Нур-Султан – Павлодар» с частотой пять раз в неделю. На рейсах предусмотрены удобные стыковки с городами Казахстана.

Стоимость перелета стартует с отметки 10 743 тенге.

«SCAT всегда ставил для себя одной из главных целей- создание мощнейшей маршрутной сети, соединяющей все областные центры Казахстана. Сегодня мы не только восстанавливаем существовавшие ранее направления, но и запускаем новые маршруты, чтобы каждый регион Республики был обеспечен надежным авиационным сообщением по самым выгодным ценам»», — рассказали представители авиакомпании.

Напоминаем, что в июне SCAT перешел на альтернативную модель работы. Новые условия предлагают 3 категории тарифов. Каждая из категорий включает в себя ряд возможностей, отвечающих индивидуальным потребностям каждого пассажира, и дарит пассажирам идеальные условия путешествий в каждом конкретном случае.

Анастасия Новикова