5 августа стартуют выборы в Региональный Совет Палаты Предпринимателей города Шымкент. Ваш выбор решает каким будет наш город для всех его жителей.

Денисов Владимир Иванович не просто основатель одной из крупнейших авиакомпаний Казахстана. Это предприниматель, более 23 лет, работающий над улучшением, развитием и поддержкой нашего родного Шымкента.

За прошедшие годы компанией запущены десятки внутренних и международных направлений, обеспечивших авиасообщение между всеми регионами РК и связавших Казахстан с самыми отдалёнными точками на карте.

Владимир Иванович стал главным идейным вдохновителем для сотен шымкентцев. Денисову удалось создать команду, воспитавшую уже несколько поколений авиационных специалистов высочайшего уровня. Благодаря упорной работе, в Шымкенте родилась компания, получившая мировое признание, обеспечивающая, в настоящий момент, более 2000 рабочих мест в регионе.

Профессионализм, вкупе с желанием Денисова внести посильный вклад в развитие Шымкента, стали базой для создания Первого в Казахстане Авиационного Учебного Центра. На протяжении многих лет, Центр выполняет стратегически важную задачу по взращиванию высококвалифицированных казахстанских авиационных специалистов.

На протяжении нескольких лет успешно работает построенный авиакомпанией аэропорт в городе Тараз, ставший главным грузовых ХАБом Казахстана. Уже не первый год этот аэропорт является лидером по экспорту сельскохозяйственной продукции в стране.

Сегодня, когда всем казахстанцам пришлось столкнуться с трудностями, порождёнными пандемией COVID-19, SCAT глобально увеличил объемы перевозки медицинских грузов. Доставка жизненно важных грузов в Казахстан стала одной из приоритетных задач для компании. Своевременная перевозка лекарственных препаратов и медицинского оборудования сейчас приобретают колоссальное значение. Часть медицинских и гуманитарных грузов, по решению Денисова, перевозится за счет авиакомпании.

Еще одной первоочередной задачей Денисова сегодня является создание мощнейшего авиационного ХАБа на базе нового аэропорта Шымкент, строительство которого ведется авиакомпанией SCAT.

Новый объект позволит реализовать программу построения новейшей индустриально-инновационной политики развития города Шымкент. Создание уникального Южно-Казахстанского авиационного ХАБа на базе нового аэропорта Шымкент, станет центром высокоэффективного обслуживания колоссального потока пассажиров и грузов, с высоким уровнем безопасности, комфорта и качества.

Новый уровень развития инфраструктуры позволит эффективно удовлетворять постоянно растущие потребности бизнеса и населения в пассажирских и грузовых перевозках.

Увеличение транспортного потенциала города Шымкент неизменно повлечет за собой рост деловой активности и производительности местных представителей бизнеса, представленных во всех секторах экономики.

Интенсификация прямых и транзитных пассажиропотоков и объёма грузоперевозок через территорию нашего региона, станет мощной базой для усиления развития бизнеса и инвестиционной привлекательности города Шымкент. Кроме того, новый объект позволит повысить деловую активность и укрепит торгово-экономические и политические связи региона и страны.

Новейший аэропортовый комплекс даст возможность увеличить объём пассажирских и грузовых перевозок в/через Шымкент, обеспечивая дополнительные денежные потоки в регион.

Расширение географии полётов станет серьёзной базой для развития въездного туризма, что приумножит количество инвестиций в регион за счет привлечения иностранных инвесторов и возрастания количества туристов, посещающих третий мегаполис страны.

Новый ХАБ позволит обеспечить авиасообщение с самыми отдалёнными районами Туркестанской области, а привлечение иностранных перевозчиков в регион даст возможность не только максимально усилить сообщение Шымкента с городами ближнего и дальнего зарубежья, но и создать самые выгодные цены на перевозки для собственных пассажиров.

Новый объект обеспечит более 3000 новых рабочих мест на базе аэропортовского комплекса в составе Аэропорта, Инженерно-Технической Базы и Учебного Центра, выпускающего собственных авиационных специалистов экстра-класса.

«В качестве члена Регионального совета я ставлю перед собой задачу приложить все силы и ресурсы для реализации программы развития отрасли гражданской авиации, а также сфокусировать внимание акимата города Шымкент и Правительства Республики Казахстан на решении приоритетных задач развития нашего региона!»- отмечает в своей речи Владимир Иванович.

Сделайте правильный выбор! Голосуйте за Денисова Владимира Ивановича.

В голосовании могут принять участие предприниматели города Шымкент, с 5 по 11 августа на www.vote.atameken.kz