SCAT выполнил 99% возвратов пассажирам рейсов, отмененных в период режима ЧП. Сумма возвращенных средств составила порядка 1,8 млрд тенге.

За время действия режима Чрезвычайного Положения в Республике Казахстан, авиакомпания SCAT вынуждена был отменить порядка 3 000 рейсов. Это более 98 000 билетов.

Неоднократное продление карантинных мер и ограничение авиасообщения с Казахстаном со стороны стран ближнего и дальнего зарубежья, внесли свои дополнительные негативные коррективы.С самого начала происходящих изменений, авиакомпанией SCAT был создан штаб помощи пассажирам. Круглосуточная работа бригад центра поддержки была усилена утроенным штатом сотрудников.

Сегодня нет ни одного человека, которого не коснулся бы кризис, связанный с мировыми событиями. Пока авиакомпания не имела возможности выполнять свою главную функцию — осуществлять регулярные пассажирские перевозки, процесс возвратов пришлось частично приостановить. С возобновлением полётов SCAT ускорил процедуры возвратов пассажирам отмененных рейсов. Компания опубликовала график выплат, завершив обработку всех обращений строго согласно намеченного плана.

«Мы благодарны каждому пассажиру за проявленные терпение и понимание, в этот непростой период времени! Благодаря вашей поддержке мы смогли практически невозможное и вновь готовы дарить вам лучшие путешествия по самым выгодным и надежным условиям перелетов!», — рассказали официальные представители авиакомпании.

В настоящий момент, все обращения в авиакомпанию- удовлетворены. Если, по каким-то причинам, возврат не был произведен, в акимакомпании просят обратиться по месту приобретения билета. В SCAT гарантируют 100% возврат по каждому рейсу, отмененному на период режима ЧП в РК.

Анастасия Новикова