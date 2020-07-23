Авиакомпания SCAT доставила в Алматы 12,5 тонн медицинского оборудования для лечения коронавирусной инфекции и пневмонии. Груз прибыл в Казахстан 22 июля.

100% груза составляют кислородные концентраторы- аппараты для выделения молекул кислорода из окружающей атмосферы, их концентрации и выдачи в виде потока чистого кислорода. Они используется при кислородной терапии — пациенту подаётся кислород в более высокой концентрации, чем в атмосферном воздухе. В ближайшие дни SCAT выполнит еще три рейса по доставке кислородных концентраторов в Казахстан. Всего будет доставлено 3 320 аппаратов.

Все рейсы организованы при поддержке правительства РК.

«Мы стараемся быть максимально полезными в этот сложный период времени и уделяем особое внимание доставке гуманитарных грузов. Мы желаем скорейшего выздоровления всем, кто сейчас борется с этой коварной болезнью. Берегите себя и своих близких», — рассказали в авиакомпании.

Анастасия Новикова