Министерство труда и соцзащиты населения РК разработало и приняло приказ, предусматривающий выплату средств за продуктово-бытовые наборы за июль т.г. Казахстанцы начнут получать выплаты на банковские карты с 20 июля т.г. до конца месяца.

Получателями станут граждане, относящиеся к 5 социальным группам на момент вступления приказа в силу. Местные исполнительные органы, на основании имеющихся данных, сформируют список лиц, которым положено получение продуктово-бытовых наборов. После этого получателям будет направлена сумма в размере 2 МРП за июль месяц, т.е. на период действия ограничительных мер.

К 5 социальным группам относятся следующие категории лиц:

– дети в возрасте от 6 до 18 лет, из числа получателей адресной социальной помощи;

– дети-инвалиды до 16 лет за исключением инвалидов, постоянно проживающих в медико-социальных учреждениях;

– инвалиды I, II, III группы всех возрастов за исключением инвалидов, постоянно проживающих в медико-социальных учреждениях;

– лица, воспитывающие ребенка-инвалида;

– безработные граждане, зарегистрированные в местном органе по вопросам занятости.

Как сообщалось ранее, для исключения прямого контакта людей в целях минимизации рисков заражения коронавирусной инфекцией продуктово-бытовые наборы были заменены соразмерной выплатой в размере не менее 2 МРП, перечисляемой на банковские карты получателей.

В период с марта по май т.г. эти выплаты были начислены 1 млн человек на общую сумму 13,5 млрд тенге.

Напомним, 14 июля Премьер-министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства дал поручение Министерству труда и соцзащиты населения РК начать выплачивать казахстанцам денежные средства за продуктово-бытовые наборы.

Отметим, ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил усилить меры по недопущению распространения короновирусной инфекции. Для поддержки оставшихся без доходов казахстанцев были выплачены пособия, единовременные выплаты, в том числе выданы продуктово-бытовые наборы.