В решение маслихата по социальной помощи внесены поправки

Есть такое решение маслихата г. Шымкента №14/123-VIII от 19 марта 2024 года под названием «Об утверждении Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан в городе Шымкенте». Оно было зарегистрировано в департаменте юстиции г. Шымкента 27 марта 2024 года за №202-17.

А 28 февраля 2025 года решением маслихата г. Шымкента за №24/215-VIII (зарегистрировано в департаменте юстиции г. Шымкента 13 марта 2025 года за №233-17. В это решение были внесены изменения.

РАБАТ не нашел цельного текста документа с поправками и попытался сам соединить оба решения маслихата. Если кого это не устроит, тот всегда может самостоятельно посмотреть в интернете, в частности, на сайте adilet.zan.kz оригиналы этих документов.

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, УСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ НУЖДАЮЩИХСЯ ГРАЖДАН ШЫМКЕНТА

Приложение 1 к решению маслихата

г. Шымкента №14/123-VIII от 19 марта 2024 года с внесенными поправками от 28 февраля 2025 года.

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан г. Шымкента (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 1-2 статьи 27 Закона РК «О местном государственном управлении и самоуправлении в РК», Типовыми правилами оказания социальной помощи, установления ее размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан, утвержденных постановлением Правительства РК №523 от 30 июня 2023 года (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №183871) (далее – Типовые правила) и определяют порядок оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан г. Шымкента.

2. Настоящие Правила разработаны акиматом

г. Шымкента (далее – акимат) и внесены на утверждение в маслихат г. Шымкента (далее – маслихат).

3. В настоящих Правилах используются следующие термины и понятия:

1) государственная корпорация «Правительство для граждан» (далее – госкорпорация) – юридическое лицо, созданное по решению Правительства РК для оказания госуслуг в соответствии с законодательством РК, организации работы по приему заявлений на оказание госуслуг и выдаче их результатов услугополучателю по принципу «одного окна», обеспечения оказания госуслуг в электронном формате;

2) специальная комиссия – комиссия, создаваемая решением акима г. Шымкента, по рассмотрению заявления лица (семьи), претендующего на оказание соцпомощи отдельным категориям нуждающихся граждан;

3) социальная помощь – помощь, предоставляемая акиматом в денежной или натуральной форме отдельным категориям нуждающихся граждан (далее – получатели), а также к праздничным дням и памятным датам;

4) уполномоченный орган по оказанию социальной помощи – госучреждение «Управление занятости и социальной защиты г. Шымкента», осуществляющее оказание соцпомощи;

5) уполномоченная организация по выплате социальной помощи – банки второго уровня; организации, имеющие лицензии уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций на соответствующие виды банковских операций; территориальные подразделения акционерного общества «Казпочта»;

6) прожиточный минимум – минимальный денежный доход на одного человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины;

7) праздничные дни – дни национальных и государственных праздников РК;

8) праздничные даты (далее – памятные даты) – профессиональные и иные праздники РК;

9) уполномоченный государственный орган – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в сфере соцзащиты населения в соответствии с законодательством РК, регулирование, контрольные функции за деятельностью Государственного фонда социального страхования;

10) участковая комиссия – специальная комиссия, создаваемая решением акима г. Шымкента для проведения обследования материального положения лиц (семей), обратившихся за адресной социальной помощью;

11) предельный размер – утвержденный максимальный размер соцпомощи;

12) сервис цифровых документов – объект информационно-коммуникационной инфраструктуры «электронного правительства», закрепленный за оператором и предназначенный для отображения и использования документов в электронном виде, сформированных на основании сведений из объектов информатизации;

13) веб-портал «электронное правительство» (далее – портал) – объект информатизации, представляющий собой «единое окно» доступа ко всей консолидированной правительственной информации, включая нормативную правовую базу, государственным и иным услугам, оказываемым в электронном формате;

14) электронная цифровая подпись (далее – ЭЦП) – набор электронных цифровых символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания.

4. Меры соцподдержки, предусмотренные пунктом 4 статьи 71, пунктом 3 статьи 170 Социального кодекса, подпунктом 2) пункта 1 статьи 10, подпунктом 2) пункта 1 статьи 11, подпунктом 2) пункта 1 статьи 12, подпунктом 2) статьи 13, статьей 17 Закона РК «О ветеранах», оказываются в порядке, определенном настоящими Правилами.

5. Социальная помощь предоставляется гражданам, зарегистрированным и постоянно проживающим в Шымкенте, за исключением социальной помощи, оказываемой по основаниям, указанным в подпунктах 1), 2) пункта 7 настоящих Правил.

6. Участковые и специальные комиссии осуществляют свою деятельность на основании положений, утверждаемых акиматом.

7. Перечень категорий получателей, предельные размеры социальной помощи, сроки обращения за соцпомощью отдельным категориям нуждающихся граждан устанавливаются акиматом и утверждаются настоящими Правилами.

Основаниями для отнесения граждан к категории нуждающихся являются:

1) причинение ущерба гражданину (семье) либо его имуществу вследствие стихийного бедствия;

2) причинение ущерба гражданину (семье) либо его имуществу вследствие пожара;

3) наличие социально значимого заболевания;

4) наличие среднедушевого дохода, не превышающего порога, установленного местными представительными органами, в кратном отношении к прожиточному минимуму;

5) сиротство, отсутствие родительского попечения;

6) неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом;

7) освобождение из мест лишения свободы, нахождение на учете службы пробации.

8. При причинении ущерба имуществу вследствие стихийного бедствия или пожара социальная помощь оказывается по месту нахождения пострадавшего имущества независимо от места регистрации его собственника.

Специальные комиссии при вынесении заключения о необходимости оказания социальной помощи руководствуются перечнем оснований для отнесения граждан к категории нуждающихся, указанных в пункте 7 настоящих Правил.

9. К праздничным дням и памятным датам размер социальной помощи для отдельно взятой категории получателей устанавливается в едином размере маслихатом по согласованию с акиматом.

10. Размер оказываемой соцпомощи в каждом отдельном случае определяет специальная комиссия, которая указывает его в заключении о необходимости оказания социальной помощи.

Глава 2. Перечень категорий получателей социальной помощи

11. Перечень категорий получателей соцпомощи:

1) ветераны Великой Отечественной войны, указанные в статье 4 Закона РК «О ветеранах» (далее – Закон);

2) ветераны боевых действий на территории других государств, указанные в статье 5 Закона;

3) ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, указанные в статье 6 Закона;

4) ветераны труда, указанные в подпунктах 1), 2), 3), 4) статьи 7 Закона;

5) лица, указанные в статье 8 Закона;

6) получатели пенсионных выплат по возрасту;

7) лица с инвалидностью;

8) дети с инвалидностью;

9) жертвы политических репрессий, а также лица, пострадавшие от политических репрессий;

10) многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени;

11) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

12) лица, больные заразной формой туберкулеза;

13) дети, имеющие злокачественные новообразования;

14) лица, страдающие синдромом приобретенного иммунодефицита, вызванным вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), инфицированные по вине медработников и работников в сфере социально-бытовых услуг, а также родители или законные представители детей с заболеванием, вызванным ВИЧ;

15) лица, которым инвалидность установлена вследствие ядерных испытаний, а также лица, участвовавшие непосредственно в ядерных испытаниях, других радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского или военного назначения;

16) граждане (семьи), пострадавшие вследствие стихийного бедствия (причинение ущерба гражданину (семье) либо его имуществу);

17) граждане (семьи), пострадавшие вследствие пожара (причинение ущерба гражданину (семье) либо его имуществу).

Глава 3. Перечень праздничных дней и памятных дат, а также размеры социальной помощи для отдельно взятых категорий получателей к праздничным дням и памятным датам

12. Социальная помощь к праздничным дням и памятным датам оказывается один раз в год в виде денежных выплат следующим категориям граждан:

1) День вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан – 15 февраля:

* ветеранам боевых действий на территории других государств, указанных в статье 5 Закона, – в размере 50 месячных расчетных показателей (далее – МРП);

2) Международный женский день – 8 марта:

* многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени – в размере 5 МРП;

3) Международный день памяти о чернобыльской катастрофе – 26 апреля:

* лицам, которым инвалидность установлена вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, и их детям, инвалидность которых генетически связана с радиационным облучением одного из родителей, – в размере 45 МРП;

* лицам, принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции в 1986-1987 годах, – в размере 45 МРП;

* лицам из числа участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции в 1988-1989 годах, эвакуированным (самостоятельно выехавшим) из зон отчуждения и отселения в РК, включая детей, которые на день эвакуации находились во внутриутробном состоянии, – в размере 45 МРП;

4) День защитника Отечества – 7 мая:

* ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, за исключением лиц, указанных во втором и третьем абзацах подпункта 3) настоящего пункта, – в размере 45 МРП;

5) День Победы – 9 мая:

* ветеранам Великой Отечественной войны – в размере 1 272 МРП;

* ветеранам труда, указанным в подпунктах 3), 4) статьи 7 Закона, – в размере 15 МРП;

* лицам, указанным в статье 8 Закона, за исключением лиц, указанных в абзаце четвертом подпункта 3) настоящего пункта, – в размере 15 МРП;

6) День памяти жертв политических репрессий и голода – 31 мая:

* жертвам политических репрессий, лицам, пострадавшим от политических репрессий, за исключением лиц, указанных в подпункте 10) настоящего пункта, – в размере 5 МРП;

7) День закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона – 29 августа:

* лицам, которым инвалидность установлена вследствие ядерных испытаний, а также лицам, участвовавшим непосредственно в ядерных испытаниях, других радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского или военного назначения, за исключением лиц, указанных в подпункте 3) настоящего пункта, – в размере 45 МРП;

8) День Конституции РК – 30 августа:

* детям с инвалидностью – в размере 5 МРП;

* детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, – в размере 20 МРП;

9) День пожилых людей – 1 октября:

* лицам, достигшим 70 лет и старше, – в размере 3 МРП;

10) День независимости РК – 16 декабря:

* жертвам политических репрессий за участие в событиях 17-18 декабря 1986 года в Казахстане,

реабилитированным в порядке, установленном Законом РК «О реабилитации жертв массовых политических репрессий», – в размере 65 МРП.

Глава 4. Перечень отдельных категорий получателей и размеры социальной помощи

13. Социальная помощь в виде денежных выплат оказывается следующим отдельным категориям нуждающихся граждан:

1) лицам, пострадавшим вследствие стихийного бедствия, предельный размер социальной помощи составляет:

* при причинении ущерба гражданину (семье) либо его имуществу – 400 МРП на семью либо на гражданина в случае отсутствия семьи;

* в случае смерти членов семьи – 100 МРП на каждого погибшего члена семьи;

* лицам, пострадавшим вследствие пожара, предельный размер социальной помощи составляет:

* при причинении ущерба гражданину (семье) либо его имуществу – 400 МРП на семью либо на гражданина в случае отсутствия семьи;

* в случае смерти членов семьи – 100 МРП на каждого погибшего члена семьи.

Социальная помощь назначается единовременно, независимо от доходов лица (членов семьи);

2) лицам, больным заразной формой туберкулеза, – в размере 10 МРП ежемесячно;

3) детям, имеющим злокачественные новообразования, – в размере 10 МРП ежемесячно;

4) лицам, страдающим синдромом приобретенного иммунодефицита, вызванным вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), инфицированным по вине медработников и работников в сфере социально-бытовых услуг, а также родителям или законным представителям детей с заболеванием, вызванным ВИЧ, – в размере 24 МРП ежемесячно;

5) социальная помощь в виде предоставления путевки на санаторно-курортное лечение, предельный размер которой составляет 40 МРП, за исключением лиц с инвалидностью, которым санаторно-курортное лечение предоставляется в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью, предоставляется в порядке очередности:

* ветеранам Великой Отечественной войны;

* ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны;

* жертвам политических репрессий за участие в событиях 17-18 декабря 1986 года в Казахстане,

реабилитированным в порядке, установленном Законом РК «О реабилитации жертв массовых политических репрессий»;

* получателям пенсионных выплат по возрасту.

Оплата стоимости проезда до места прохождения санаторно-курортного лечения и обратно производится за счет собственных средств получателя санаторно-курортного лечения.

Социальная помощь предоставляется заявителю один раз в календарный год по очередности;

6) социальная помощь в виде подписки на официальные периодические печатные издания в размере 1,5 МРП один раз в полугодие предоставляется:

* ветеранам Великой Отечественной войны;

* ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны;

* ветеранам труда;

7) социальная помощь в виде ежемесячных денежных выплат в размере 2 МРП предоставляется одиноким пожилым лицам старше 80 лет;

Социальная помощь предоставляется заявителю ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем обращения;

8) социальная помощь в виде ежемесячных денежных выплат в размере 5 МРП предоставляется:

* ветеранам Великой Отечественной войны;

* лицам и детям с инвалидностью первой-второй групп с нарушением опорно-двигательного аппарата;

* детям с инвалидностью до семи лет с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Социальная помощь предоставляется заявителю ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем обращения;

9) социальная помощь в виде возмещения стоимости пребывания в санаторно-курортной организации в размере 40 МРП предоставляется лицу (индивидуальному помощнику), оказывающему услуги по сопровождению лица с инвалидностью первой группы, имеющего затруднения в передвижении, на санаторно-курортное лечение в пределах РК.

Возмещение стоимости пребывания в санаторно-курортной организации индивидуального помощника предоставляется один раз в календарный год.

Оплата расходов за проезд сопровождающего лица осуществляется за счет средств сопровождающего;

10) социальная помощь в размере 10 МРП оказывается лицам, состоящим на учете службы пробации, в виде замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания либо сокращения срока назначенного наказания в течение трех месяцев со дня постановки на учет службы пробации. Социальная помощь оказывается единовременно и не предоставляется повторно.

14. Социальная помощь к праздничным дням и памятным датам оказывается без истребования заявлений от получателей.

Списки получателей соцпомощи формируются на основании запроса в госкорпорацию либо иные организации, либо в электронном виде из информационных систем уполномоченного госоргана.

15. Для получения социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан заявитель от себя или от семьи (или представитель по доверенности, выданной в соответствии со статьей 167 Гражданского кодекса РК) обращается письменно в уполномоченный орган по оказанию соцпомощи (или электронно через геоинформационную систему geo-shym.kz), или в госкорпорацию с заявлением по форме согласно приложению 1 к Типовым правилам, или электронно на портал с заявлением по форме согласно приложению 1-1 к Типовым правилам.

При письменном обращении специалист, принимающий документы, формирует запросы в соответствующие информационные системы (далее – ИС) госорганов и (или) организаций через шлюз «электронного правительства» по форме согласно приложению 1-2 к Типовым правилам.

При несоответствии (отсутствии) сведений в ИС, заявителем к заявлению прилагаются следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации личности);

2) один из ниже перечисленных документов, подтверждающих факт наличия оснований для отнесения к категории нуждающихся:

* документ, подтверждающий факт причиненного ущерба гражданину (семье) либо его имуществу вследствие стихийного бедствия;

* документ, подтверждающий факт причиненного ущерба гражданину (семье) либо его имуществу вследствие пожара;

* документ, подтверждающий факт наличия социально значимого заболевания;

* документ, подтверждающий факт сиротства, отсутствия родительского попечения;

* документ, подтверждающий факт неспособности к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом;

* документ, подтверждающий факт освобождения из мест лишения свободы, нахождения на учете службы пробации;

* документ, подтверждающий факт реабилитации (справка, выданная органами прокуратуры и (или) решение суда о реабилитации);

* документ, подтверждающий факт одинокого проживания заявителя (акт с указанием двух свидетелей (соседей) в произвольной форме);

* документы, подтверждающие оплату пребывания в санаторно-курортной организации (счет-фактура, счет на оплату);

* заключение врачебно-консультационной комиссии по форме №026/у, утвержденной приказом

и.о. министра здравоохранения РК №ҚР ДСМ-175/2020 от 30 октября 2020 года «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения, а также инструкций по их заполнению» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №21579);

* справка для получения путевки по форме №068/у, утвержденной приказом и.о. министра здравоохранения РК №ҚР ДСМ-175/2020

от 30 октября 2020 года «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения, а также инструкций по их заполнению» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №21579).

Документы предоставляются в подлинниках и копиях для сверки. После сверки подлинники документов возвращаются заявителю.

При предоставлении заявителем неполного пакета документов и (или) документов с истекшим сроком действия заявителю выдается расписка об отказе в приеме заявления на оказание соцпомощи по форме согласно приложению 1-3 к Типовым правилам.

При обращении заявителя за соцпомощью электронно посредством портала запрос в ИС госорганов и (или) организаций для получения необходимых сведений осуществляется самим заявителем.

При этом заявитель удостоверяет своей ЭЦП электронное заявление и сведения, поступившие из ИС госорганов и (или) организаций.

16. Поступившие заявления, в том числе электронные, уполномоченный орган по оказанию соцпомощи регистрирует в день поступления в течение одного рабочего дня, а в случае поступления вне времени рабочего дня – в первый рабочий день после даты поступления заявления.

При поступлении заявления на оказание соцпомощи отдельным категориям нуждающихся граждан по основаниям, указанным в подпунктах 1), 2) пункта 7 настоящих Правил, уполномоченный орган по оказанию социальной помощи в течение одного рабочего дня направляет документы заявителя в участковую комиссию для проведения обследования материального положения лица (семьи).

17. Участковая комиссия в течение двух рабочих дней со дня получения документов проводит обследование заявителя, по результатам которого составляет акт о материальном положении лица (семьи), подготавливает заключение о нуждаемости лица (семьи) в соцпомощи по формам согласно приложениям 2, 3 к Типовым правилам и направляет их в уполномоченный орган по оказанию соцпомощи.

18. В случае недостаточности документов для оказания социальной помощи уполномоченный орган по оказанию соцпомощи запрашивает в соответствующих органах сведения, необходимые для рассмотрения предоставленных для оказания соцпомощи документов.

19. В случае невозможности предоставления заявителем необходимых документов в связи с их порчей, утерей уполномоченный орган по оказанию социальной помощи принимает решение об оказании соцпомощи на основании данных иных уполномоченных органов и организаций, имеющих соответствующие сведения.

20. Уполномоченный орган по оказанию социальной помощи в течение одного рабочего дня со дня поступления документов от участковой комиссии предоставляет полный пакет документов на

рассмотрение специальной комиссии.

21. Специальная комиссия в течение двух рабочих дней со дня поступления документов выносит заключение о необходимости оказания социальной помощи, при положительном заключении указывает размер соцпомощи.

22. Уполномоченный орган по оказанию социальной помощи в течение восьми рабочих дней со дня регистрации документов заявителя на оказание соцпомощи принимает решение об оказании либо отказе в оказании социальной помощи на основании принятых документов и заключения специальной комиссии о необходимости оказания соцпомощи.

В случаях, указанных в пунктах 18 и 19 настоящих Правил, уполномоченный орган по оказанию социальной помощи принимает решение об оказании либо отказе в оказании соцпомощи в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня принятия документов от заявителя.

При выявлении оснований для отказа в оказании социальной помощи уполномоченный орган по оказанию соцпомощи в срок не позднее трех рабочих дней до принятия решения уведомляет заявителя о предварительном решении об отказе, а также проведении заслушивания для предоставления возможности выражения позиции по предварительному решению.

Время и дата заслушивания устанавливаются уполномоченным органом по оказанию социальной помощи, которое проводится путем:

* приглашения заявителя на заслушивание посредством видеоконференцсвязи или иных средств коммуникации;

* использования информационных систем;

* иных способов связи, позволяющих заявителю изложить свою позицию.

Заявитель вправе предоставить или высказать возражение к предварительному решению по административному делу в срок не позднее двух рабочих дней со дня его получения.

В случае устного выражения заявителем своего возражения уполномоченный орган по оказанию социальной помощи и должностное лицо ведут протокол заслушивания.

Уполномоченный орган по оказанию социальной помощи и должностное лицо обязаны обеспечить заявителю возможность ознакомиться с протоколом заслушивания.

Заявитель в течение трех рабочих дней после ознакомления вправе предоставить свои замечания в протокол заслушивания.

По результатам рассмотрения замечаний уполномоченный орган по оказанию социальной помощи принимает решение об оказании (отказе в оказании) соцпомощи по форме согласно приложению 4 к Типовым правилам.

23. Уполномоченный орган по оказанию социальной помощи направляет заявителю уведомление о принятом решении об оказании соцпомощи согласно приложению 5 к Типовым правилам (в случае отказа – согласно приложению 6 к Типовым правилам).

Если в заявлении на оказание социальной помощи указан номер мобильного телефона, зарегистрированного в базе мобильных граждан, уведомление об оказании соцпомощи (отказе в оказании) отправляется в автоматическом режиме посредством передачи SMS-оповещения на мобильный телефон заявителя.

При отсутствии возможности отправки SMS-оповещения на мобильный телефон заявителя уполномоченный орган по оказанию соцпомощи или госкорпорация распечатывают уведомление об оказании социальной помощи (отказе в оказании) и выдают его при личном обращении заявителю.

При подаче заявления посредством портала уведомление об оказании социальной помощи (отказе в оказании) в автоматическом режиме в течение одного рабочего дня со дня принятия решения отправляется в личный кабинет заявителя посредством портала.

24. Отказ в оказании социальной помощи осуществляется в случаях:

1) выявления недостоверных сведений, предоставленных заявителями;

2) отказа, уклонения заявителя от проведения обследования материального положения лица (семьи);

3) получения из информационной системы уполномоченного госоргана сведений, подтверждающих факты назначения, осуществления выплат, подачи заявления на назначение социальной помощи по данному основанию.

25. Финансирование расходов на предоставление социальной помощи осуществляется в пределах средств, предусмотренных бюджетом г. Шымкента на текущий финансовый год.

Уполномоченный орган по оказанию соцпомощи переводит в госкорпорацию суммы социальной помощи.

Госкорпорация перечисляет суммы соцпомощи, полученные от уполномоченного органа по оказанию социальной помощи, на банковские счета получателей соцпомощи.

26. Социальная помощь прекращается в случаях:

1) смерти получателя;

2) выезда получателя на постоянное проживание за пределы соответствующей административно-территориальной единицы;

3) направления получателя на проживание в государственные медико-социальные учреждения;

4) выявления недостоверных сведений, предоставленных заявителем;

5) выявления сведений об утрате оснований на оказание социальной помощи.

Подпункт 3) настоящего пункта не распространяется на выплату социальной помощи, назначенной по основаниям, указанным в подпунктах 1) и 2) пункта 7 настоящих Правил.

Выплата социальной помощи по основаниям, указанным в подпунктах 1), 3) настоящего пункта, прекращается со следующего месяца после наступления указанных обстоятельств.

Выплата социальной помощи по основаниям, указанным в подпунктах 4), 5) настоящего пункта, прекращается с даты наступления указанных обстоятельств.

27. Излишне выплаченные суммы социальной помощи подлежат возврату в добровольном порядке, неправомерно полученные суммы подлежат возврату в добровольном или судебном порядке.

28. Мониторинг и учет предоставления социальной помощи проводит уполномоченный орган по оказанию соцпомощи с использованием базы данных автоматизированной информационной системы «Е-Собес».

29. Для формирования категорий получателей на выплату социальной помощи к памятным датам и праздничным дням уполномоченным органом по оказанию соцпомощи инициируется запрос в информационные системы уполномоченного госоргана на получение данных граждан, являющихся (активных) получателями пенсий и пособий.

Сведения по получателям пенсий и пособий на оказание социальной помощи формируются по форме согласно приложению 7 к Типовым правилам.

30. Процесс осуществления выплаты социальной помощи через госкорпорацию инициируется уполномоченным органом по оказанию соцпомощи при принятии им решения об оказании социальной помощи через информационные системы уполномоченного госоргана.

31. На основании принятого уполномоченным органом по оказанию социальной помощи решения об оказании соцпомощи госкорпорация формирует потребность в бюджетных средствах на выплату социальной помощи:

* по единовременным выплатам – ежедневно;

* по ежемесячным и ежеквартальным выплатам – к 29 числу месяца, предшествующего месяцу выплаты.

32. После формирования потребности госкорпорация не позднее следующего рабочего дня направляет заявку о сумме потребности на выплату социальной помощи в уполномоченный орган по оказанию соцпомощи.

Уполномоченный орган по оказанию социальной помощи в течение двух рабочих дней после поступления заявки о сумме потребности на выплату соцпомощи перечисляет в госкорпорацию денежные средства в пределах сумм, предусмотренных заявкой о сумме потребности на выплату социальной помощи.

По заявкам о суммах потребности на выплату соцпомощи, поступившим 27 числа, уполномоченный орган по оказанию социальной помощи перечисляет денежные средства в госкорпорацию не ранее первого числа месяца выплаты.

33. Госкорпорация в течение двух рабочих дней после поступления трансфертов формирует в соответствии с графиком выплаты платежные поручения и осуществляет выплаты на банковские счета получателей.

34. При возврате суммы социальной помощи из уполномоченной организации по выплате соцпомощи уполномоченный орган по оказанию социальной помощи в течение трех рабочих дней, следующих за днем получения сведений из уполномоченной организации по выплате соцпомощи, вносит соответствующие изменения в информационную систему.

35. Госкорпорация не позднее последнего рабочего дня текущего месяца переводит в уполномоченный орган по оказанию социальной помощи излишне зачисленные (выплаченные) суммы соцпомощи, поступившие на счет госкорпорации.

36. Оплата банковских услуг, связанных с выплатой социальной помощи, осуществляется за счет средств местного бюджета на основании договора, заключаемого между госкорпорацией и уполномоченным органом по оказанию соцпомощи.

Бахадыр Нарымбетов, председатель маслихата г. Шымкента