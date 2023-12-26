Со следующего года людям с инвалидностью повысят социальные выплаты на 7%.

Об этом рассказал вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Оспанов в ходе рабочего визита в Шымкент. На брифинге также озвучили другие нововведение социального кодекса, принятого в июле.

С 2024-го года размер соцвыплаты, по случаю утраты трудоспособности и потере кормильца, вырастет на 7%. На эти цели в Казахстане будет дополнительно направлено более 5 млрд тенге.

Вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Оспанов в ходе рабочего визита в Шымкент отмечает: с начала года пособия увеличились на 8,5%, а в середине года, в связи с инфляцией, на 14,5%

Изменение были приняты на основании обращений граждан.

Ербол Оспанов, вице-министр труда и социальной защиты населения РК:

«Эти изменения происходят в связи с инфляцией. В ходе встреч с жителеми с особыми потребностями, люди жаловались на низкий размер соцвыплат. На основе нашего предложения, пособия выросли, при поддержке соответствующих органов».

С 1-го июля в стране заработал Социальный кодекс. Новый документ предусматривает помощь в трудоустройстве, увеличение пособий и пенсий. Кроме того, теперь вкладчики смогут передать в частное доверительное управление до 50% своих накоплений из ЕНПФ.

Ербол Оспанов, вице-министр труда и социальной защиты населения РК:

«При создании социального кодекса мы опирались на международный опыт. Конечно, наши возможности не остались без внимания. Мы также руководствовались социальном кодексом Евросоюза. В целом кодекс состоит из 5 частей, 19-ти глав и 267 статей».

Новый документ позволил объединить в одну систему десятки законов и сотни подзаконных актов, которые регламентируют социальную сферу.