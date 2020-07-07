Частные клиники подключат к борьбе с коронавирусом, передает Otyrar.KZ.

На данный момент некоторые медицинские центры уже заключили договоры с Фондом медицинского страхования на предоставление своей базы для размещение пациентов с COVID-19 и оказание медицинских услуг.

Сегодня в борьбе с КВИ задействовано более 46 тыс. медработников, среди них врачи-интерны, старшекурсники. Они трудятся на уровне инфекционных и провизорных стационаров, помогают поликлиникам и участковым врачам.

Было проведено большое совещание с частными клиниками, у которых имеется база, больничные койки, реанимационные отделения. Они охотно поддержали и будут заключать договоры с Фондом медицинского страхования для оказания медпомощи по борьбе с КВИ.

Кроме того, вчера в Казахстан прилетели врачи из Российской Федерации.

Мы не делали официального запроса, но они обратились к нам с предложением помочь. Поэтому мы принимаем такой жест дружбы, и теперь будем работать совместно, сообщила вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният.