В редакцию телекомпании «Отырар-TV» обратились сельчане Туркестанской области.

По словам жителей поселка Боралдай, они больше десятка лет живут без водоснабжения, воду им приходится носить из колодцев, которые зачастую расположены далеко от домов.

Нуржаппар Турланбаев уже больше 10-ти лет живет в небольшом поселке Боралдай, Ордабасинского района. Здесь хорошие пастбища, свежий и чистый воздух, вот только у сельчан есть одна большая проблема — отсутствие воды. По словам мужчины, они просили провести им воду у местный властей, но те, к просьбам жителей поселка оказались глухи.

«Нам воду приходится носить по 300 метров, это вот ближайший колодец к нам так расположен. А это не так легко носить по 25 литров. Иногда пьем из речки, потому что устаешь каждый раз воду носить. Нам кажется, что весь мир уже пользуется водой, только к нам водоснабжение не дошло», — говорит Нуржаппар Турланбаев. житель села Боралдай.



Водонапорная башня в поселке Борадлай есть, правда закрыта семью замками и …. не работает. Объект торжественно открыли полтора года назад, и пообещали, что в домах сельчан появится вода, правда, живительная влага из кранов течь так и не начала. Без воды здесь живут 70 семей.

Словно по волшебству, к приезду нашей съемочной группы подъехали и специалисты местного акимата. Удивительным образом оказалось, что запустить водонапорную башню обслуживающая компания решила именно сегодня. Мол, до этого дня велись тестовые работы и решались проблемы со счетчиками и документацией. Специалисты на камеру пообещали, что теперь уже вода в кранах сельчан точно появится.

«У нас были некоторые проблемы со счетчиками, и велись работы с документами, это время заняло. Счетчик мы поставили вот, вчера. Я обещаю, что с этого дня будет вода», — заверил Алтынбек Болшекбаев, прораб подрядной компании.

Почему водонапорную башню не могли запустить целых полтора года, для всех так и осталось загадкой. Жители поселка настроены решительно, если они вновь останутся без воды, обещают дойти и до президента.

Анастасия Новикова