В Шымкенте почтили память безвременно ушедших врачей. Медицинские работники вышли во дворы медицинских учреждений, чтобы вспомнить о своих коллегах, жизни которых унесла опасная болезнь.

Врачи сегодня не смогли сдержать слез. Минута молчания для медиков из первой городской больницы далась тяжело. На небольшом столике расположились три фотографии с черной лентой. Улыбающиеся лица медиков на фото смотрят на присутствующих. Только в этом медицинском учреждении от тяжелой формы пневмонии скончались три сотрудника. Болезнь победила тех, кто сам на протяжении многих лет спасал людей от различных болезней.

Городская больница в Шымкенте лишилась хирурга, гинеколога и медицинской сестры. А сколько еще врачей погибло в десятках других медицинских учреждений? Коллеги безвременно ушедших медиков говорят: они работали до последнего. На больничный ушли лишь тогда, когда стало совсем невмоготу. Медики долго боролись с недугом, неделями не видели своих родных. Справиться с болезнью врачи не смогли.

«Они до последнего были на работе, лечили людей. Как почувствовали себя совсем плохо, ушли на больничный. Я проработала с ними много лет, они все были ответственными врачами. Родным и близким я выражаю соболезнования, они ведь не видели своих родных по несколько недель», — плача, рассказала Жадыра Иманалиева, главная медицинская сестра.

По словам врачей, много их коллег уже переболели, некоторые все еще борются с опасной болезнью. Точную цифру, сколько медиков в Казахстане от пневмонии и коронавируса скончались, привести в министерстве здравоохранения не могут. Там до сих пор разбираются в причинах смерти врачей. Но уже можно сказать, наша страна потеряла как минимум десятки отважных медицинских работников, дети потеряли своих родителей, а родители — сыновей и дочерей. Минздрав сегодня опубликовал список умерших врачей. С уверенностью можно сказать, он точно не полный.

Анастасия Новикова