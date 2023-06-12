Траурные дни Казахстана за последние годы

Сегодня, 12 июня, Казахстан скорбит по жертвам лесных пожаров в области Абай. 14 человек, а это работники лесничьего хозяйства, погибли при исполнении своих служебных обязанностей.

Редакция сайта OTYRAR приносит свои соболезнования родным и близким погибших.

С момента правления Касым-Жомарта Токаева это уже 5-ый национальный траур. Давайте вспомним как это было.

28 декабря. Крушение самолета Fokker 100 под Алматой. 2019 год.

Утром 27 декабря 2019 года страну потрясла новость о крушении самолета авиакомпании Bek Air. Авиалайнер, выполнявший внутренний рейс Алматы-Астана при взлёте потерял высоту, резко повернул вправо, пробил бетонное ограждение и врезался в незаконно построенный жилой дом в районе села Гульдала. Погибли 12 человек: 8 на месте, 2 в больнице и 2 в аэропорту. 49 человек были госпитализированы. Национальный траур был объявлен 28 декабря.

За постройку дома в зоне, где никаких зданий не должно было быть, на 4 года осудили главу отдела земельных отношений, на 3 года тюрьмы приговорили бывшего начальника отдела земельных отношений и на 2 года риэлтора.

13 июля. Пандемия COVID-19. 2020 год.

В 2020-м в самый пик разгара пандемии президент Казахстана объявил 13 июля днём национального траура по умершим из-за коронавируса COVID-19. С 16 марта до 11 мая 2020 года в стране был введён режим чрезвычайного положения. Стояли ограничения на въезд и выезд из страны. Вся страна в одночасье оказалась в красной зоне карантина.

29 августа. Взрывы на складе в воинской части в Жамбылской области. 2021 год.

17 погибших, 98 пострадавших и 1 пропал без вести. Таковы последствия взрывов на складе боеприпасов в Байзакском районе Жамбылской области, который произошел из-за пожара 26 августа. Детонация повлекла за собой не менее 10 взрывов. Жителей близлежащих поселков начали экстренно эвакуировать. Кровли домов разрушились взрывной волной. На складе находились часть боеприпасов перевезенных из склада Арыси, где годом ранее также произошел взрыв из-за пожара. Президент объявил 29 августа днем общенационального траура.

10 января. «Кровавый январь». 2022 год

Пожалуй, самой мрачной страницей современной истории Казахстана станут январские события. Протесты, начавшиеся 2 января в Жанаозене из-за повышения цен на сжиженный газ, а в последствии охватившие все регионы Казахстана всколыхнули всю страну. Экономические требования сменились политическими, после чего Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство во главе с тогда еще премьер-министром Аскаром Маминым. Протесты с применением силы и оружия длились до 7 января. После чего Глава государства объявил о восстановлении порядка в стране. 10 января было объявлено днем общенационального траура по погибшим. Официально сообщают о 242 погибших.

12 июня. Лесные пожары в области Абай. 2023 год.

На территории резервата «Семей орманы» официально сгорело 60 тысяч гектаров земли. Погибли 14 человек, все они были работниками лесничьего хозяйства. Как сообщили их родные, в тот вечер люди выехали на тушение пожаров без кислородных масок и специальных костюмов. Ситуацию усугубил порывистый ветер, пожаром были охвачены огромные территории резервата. Токаев дал выговор акиму области отправил в отставку министра ЧС Юрия Ильина и обвинил в халатности. Сегодня, 12 июня, объявлен Днем общенационального траура. Приспущены все государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия и программы. Вся страна скорбит.