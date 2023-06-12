В Шымкенте приспустили флаги в связи с гибелью людей

Главный флаг Шымкента на площади Ордабасы в полночь приспустили в связи с Днем общенационального траура, передает OTYRAR.

В 00:01 часов по местному времени в Шымкенте приспустили самый большой флаг на площади Ордабасы и сразу после и государственные флаги, которые установлены у зданий госорганов.

К слову, самый большой флаг в южном мегаполисе установлен на площади Ордабасы. Его размер 8 на 16 метров, высота флагштока — 50 метров.

Отменены все развлекательные мероприятия, телевизонные программы, праздничный контент в интернет изданиях.

Таким образом страна почтит память 14 человек, погибших при лесных пожарах в Абайской области.