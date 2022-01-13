Во время массовых беспорядков 5—6 января в Шымкенте, пострадали рядовые сотрудники скорой медицинской помощи. Медики пытались проехать к раненым, но подверглись нападению.

Повреждённый кузов, разбитые стёкла! 7 машин скорой помощи повредили погромщики во время массовых беспорядков. Машины пришлось восстанавливать незамедлительно, говорит главный врач Шымкента.

Бакытжан Позилов, руководитель Управления здравоохранения г. Шымкента:

“Сейчас уже все полностью восстановлены. Почему? Потому что очень много сейчас вызовов поступают на скорую помощь. Если ранее в сутки поступало 1500-1700 вызовов, в связи обострением эпидситуации, сейчас поступают 2500-2700 вызовов. Поэтому нам пришлось за один день, за одну ночь, всё это восстановить быстренько силами своих сотрудников. Сейчас они работают в полную мощность”.

От разъярённой толпы серьёзно пострадали трое сотрудников скорой, мужественно выполнявшие служебный долг. Медиков избивали и кидали в них камни.

Бакытжан Позилов, руководитель Управления здравоохранения г. Шымкента:

“Всего пострадало 2 медика, это работники скорой помощи, которых на улице избили, и пострадал один водитель, попал камень. Да конечно, мы будем их премировать, сейчас по этому вопросу мы работаем. Самое главное здесь не в премии, вопрос не в поощрении, это наш долг. Вы сами знаете, если даже война идёт, в первую очередь медицинские работники, они вступают в бой”.

В больницах Шымкента после массовых беспорядков остаются 28 человек. Один из пострадавших – в тяжелом состоянии, в реанимации. Как рассказывают в городском Управлении здравоохранения, чаще всего люди поступали с огнестрельными и колото-резаными ранениями.

Диас Мусаев