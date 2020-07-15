Медпрепараты на 3 млрд тенге развозятся по больницам, передает Otyrar.KZ.

В настоящее время единым дистрибьютором развозятся по больницам медицинские препараты на сумму около 3 млрд тенге, параллельно ведутся процедуры закупа лекарственных средств как у отечественных производителей, так и у импортёров, чтобы создать необходимый резерв на 3 месяца.

В дальнейшем, по прогнозному количеству пациентов единым дистрибьютором будут заполняться склады для того чтобы до конца года все наши больницы были обеспечены лекарственными средствами.

Людмила Бюрабекова, вице-министра здравоохранения РК