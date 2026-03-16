Реформы в фармацевтике позволили снизить цены на лекарства и увеличить долю отечественных препаратов

В Казахстане доля лекарственных препаратов отечественного производства достигла 40% рынка в натуральном выражении. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения.

По данным системы маркировки и прослеживаемости лекарственных средств, показатель рассчитан по количеству упаковок и доз. В ведомстве отмечают, что именно такой подход позволяет наиболее объективно оценить структуру потребления медикаментов и реальный уровень обеспеченности населения.

«По данным системы маркировки и прослеживаемости лекарственных средств, доля препаратов отечественного производства в натуральном выражении достигла 40%. Этот показатель отражает фактический уровень обеспеченности населения лекарствами собственного производства и свидетельствует о поступательном развитии национальной фармацевтической отрасли», — сообщили в министерстве здравоохранения.

При этом в денежном выражении доля казахстанских лекарств составляет около 15%. В Минздраве объясняют это высокой стоимостью инновационных импортных препаратов, которые находятся под патентной защитой.

В министерстве также подчеркнули, что проведенные реформы в сфере лекарственного обеспечения позволили добиться заметных результатов. В частности, изменения в системе ценообразования привели к снижению предельных цен на препараты.

«Реформа системы ценообразования обеспечила снижение предельных цен на лекарственные средства в рамках ГОБМП и ОСМС в среднем на 15%, а в оптовом и розничном сегментах — на 26%. Это повысило доступность медикаментов для населения», — сообщили в Минздраве.

Одним из ключевых направлений стала оптимизация системы закупок. Единый дистрибьютор расширил практику прямых контрактов с производителями, что позволило сократить число посредников. Кроме того, значительно вырос объем закупок через международные организации системы ООН — ПРООН, ЮНИСЕФ и СТОП-ТБ.

По данным министерства, объем таких закупок увеличился на 87%, а объем долгосрочных контрактов с отечественными производителями вырос на 43%.

Проведенные меры позволили существенно сократить расходы бюджета.

«По итогам 2025 года экономия бюджетных средств составила 70,5 млрд тенге, а за первые месяцы 2026 года — уже 47 млрд тенге. Высвобожденные средства направляются на расширение лекарственного обеспечения пациентов», — сообщили в ведомстве.

Важную роль в развитии системы лекарственного обеспечения играет и цифровизация отрасли. Внедрение системы маркировки и прослеживаемости позволяет отслеживать путь каждого препарата — от производственной линии до пациента.

«Система маркировки обеспечивает прозрачность всей цепочки движения лекарственных средств — от производства до конечной упаковки, поступающей к пациенту. Это повышает качество контроля и доверие к системе лекарственного обеспечения», — подчеркнули в Минздраве.