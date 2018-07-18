Запущен новый электронный веб-портал для проведения закупок медикаментов для бесплатного лекарственного обеспечения.

Сегодня портал был презентован сотрудникам Министерства здравоохранения РК, потенциальным участникам госзакупок лекарств и неправительственным организациям.

В приветственной речи Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов подчеркнул, что внедрение электронных закупок в сфере лекарственного обеспечения – это важный проект, реализуемый в рамках цифровизации здравоохранения. «Электронный формат закупа позволит устранить административные барьеры, обеспечить прозрачность и объективность закупочных процедур, что, в конечном итоге, поможет отрасли укрепить доверие казахстанцев», — отметил министр.

Функционал портала разработан в простой и доступной форме, по аналогии с госзакупками, но с учетом всех требований законодательства по проведению закупа лекарственных препаратов. Для участия в закупках представители компаний-поставщиков должны иметь электронную цифровую подпись, зарегистрированную на организацию.

Портал уже протестирован сотрудниками Единого дистрибьютора и представителями поставщиков. Теперь, после проведения серии тренингов 18 и 19 июля, «СК-Фармация» проведет тестовые закупки с участием всех потенциальных поставщиков, изъявивших желание поучаствовать в пробном закупе. Согласно представленному регламенту, тестовые закупки процедуры пройдут с 19 по 26 июля, и включат в себя все этапы стандартных тендерных процедур: объявление, сбор и вскрытие заявок, предварительное рассмотрение и прием дополнений к заявкам, аукцион и подведение итогов.

Сразу после апробации портала и внесения необходимых корректировок на веб-ресурсе будет организован закуп лекарств на 2018г. по позициям, закуп которых еще не был осуществлен. Все последующие закупки, включая закуп медикаментов для бесплатного лекарственного обеспечения пациентов 2019 году, будут осуществляться уже в электронном формате.

Портал будет функционировать на платформе Центра электронной коммерции, где уже базируются портал электронных госзакупок, «е-Минфин» и «Казначейство – клиент». По словам Елжана Биртанова, учитывая важность и социальную значимость его осуществления, проект реализуется Центром электронной коммерции на безвозмездной основе.