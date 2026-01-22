Реклама
Freedom broker
На главную Анонс Аптечные чеки в Шымкенте резко выросли

Аптечные чеки в Шымкенте резко выросли

-
Анастасия Новикова
-
139

Цены на лекарства продолжают расти. За год фармацевтическая продукция подорожала более чем на 13,5%. В некоторых регионах эта цифра выше. Так, наибольшее удорожание зафиксировали в Шымкенте, там цены на лекарства выросли почти на 20%.

Следом Западно-Казахстанская область + 18,3% за год. В Карагандинской и Жетысуской области стоимость выросла на 17-18%. Наименьший рост показади Павлодарская, Мангистауская области и Улытау — от около 5 до 8%.

Больше всего подорожали социально значимые и часто покупаемые лекарства. Стоимость активированного угля выросла почти в полтора раза, почти на столько же подорожал популярный жаропонижающий препарат. Этиловый спирт прибавил в цене почти 12%, а пятипроцентный раствор йода около 9%. Эксперты объясняют это тем, что изначально завозить лекарства в Казахстан сложно и дорого: высокие госпошлины и долгие сроки регистрации заставляют многие крупные компании отказываться от поставок. В других странах выбор препаратов гораздо шире.

«Мы уже давно говорим, наша ассоциация в том числе, что нужно упрощать, упразднять эту ситуацию, эту всю процедуру регистрации препаратов в Казахстане. Сделать более доступной, сократить сроки и сократить эту госпошлину. Тогда, конечно, иностранные компании уже будут завозить свои препараты, и наш народ не будет нуждаться в тех или иных препаратах», — Раушан Абубакиров, руководитель ассоциации независимых аптек.

Кроме того, на цены повлияла обязательная маркировка лекарств: производители маркируют препараты, а поставщики и аптеки отслеживают их движение на каждом этапе. Для этого приходится нанимать отдельный штат сотрудников. При этом местные фармкомпании наращивают производство, в прошлом году объём местных лекарств превысил 174 миллиарда тенге. Но запустить производство нового препарата сложно: первая партия может замораживаться на пять лет, пока её не одобрят и не проверят жалобы пациентов.

«Если жалоб нет, всё хорошо, этот препарат подошёл, всем нравится, то на шестой год только ты можешь дальше работать и запускать производство. Вот такие моменты наше государство вроде с одной стороны говорит, давайте мы просубсидируем, давайте поднимем своё фармпроизводство, а с другой стороны ставят вот такие ловушки. И это ещё создаёт коридоры для коррупции», — Раушан Абубакирова, руководитель ассоциации независимых аптек.

Общественники отмечают, сейчас наблюдается нестабильность лекарственного обеспечения как в рамках ОСМС, так и в аптеках. Люди порой не могут найти даже привычные лекарства длительное время. Особенно это тяжело для пациентов с хроническими заболеваниями.

«Пациенты в большинстве случаев, они сейчас, если раньше они могли покупать лекарства, чтобы не связываться с поликлиникой, то сейчас они стали больше брать через ОСМС лекарства. В рамках даже ОСМС нестабильные эти посадки стали», — Каиргали Конеев, кандидат медицинских наук.

С введением НДС на медицинские препараты ситуация усложнилась: теперь аптекам придется нанимать бухгалтеров. Эксперты уверены, лекарства подорожают больше, чем на сам процент НДС. Первые заметные повышения цен ожидаются уже во второй половине года.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.