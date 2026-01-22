Аптечные чеки в Шымкенте резко выросли

Цены на лекарства продолжают расти. За год фармацевтическая продукция подорожала более чем на 13,5%. В некоторых регионах эта цифра выше. Так, наибольшее удорожание зафиксировали в Шымкенте, там цены на лекарства выросли почти на 20%.

Следом Западно-Казахстанская область + 18,3% за год. В Карагандинской и Жетысуской области стоимость выросла на 17-18%. Наименьший рост показади Павлодарская, Мангистауская области и Улытау — от около 5 до 8%.

Больше всего подорожали социально значимые и часто покупаемые лекарства. Стоимость активированного угля выросла почти в полтора раза, почти на столько же подорожал популярный жаропонижающий препарат. Этиловый спирт прибавил в цене почти 12%, а пятипроцентный раствор йода около 9%. Эксперты объясняют это тем, что изначально завозить лекарства в Казахстан сложно и дорого: высокие госпошлины и долгие сроки регистрации заставляют многие крупные компании отказываться от поставок. В других странах выбор препаратов гораздо шире.

«Мы уже давно говорим, наша ассоциация в том числе, что нужно упрощать, упразднять эту ситуацию, эту всю процедуру регистрации препаратов в Казахстане. Сделать более доступной, сократить сроки и сократить эту госпошлину. Тогда, конечно, иностранные компании уже будут завозить свои препараты, и наш народ не будет нуждаться в тех или иных препаратах», — Раушан Абубакиров, руководитель ассоциации независимых аптек.

Кроме того, на цены повлияла обязательная маркировка лекарств: производители маркируют препараты, а поставщики и аптеки отслеживают их движение на каждом этапе. Для этого приходится нанимать отдельный штат сотрудников. При этом местные фармкомпании наращивают производство, в прошлом году объём местных лекарств превысил 174 миллиарда тенге. Но запустить производство нового препарата сложно: первая партия может замораживаться на пять лет, пока её не одобрят и не проверят жалобы пациентов.

«Если жалоб нет, всё хорошо, этот препарат подошёл, всем нравится, то на шестой год только ты можешь дальше работать и запускать производство. Вот такие моменты наше государство вроде с одной стороны говорит, давайте мы просубсидируем, давайте поднимем своё фармпроизводство, а с другой стороны ставят вот такие ловушки. И это ещё создаёт коридоры для коррупции», — Раушан Абубакирова, руководитель ассоциации независимых аптек.

Общественники отмечают, сейчас наблюдается нестабильность лекарственного обеспечения как в рамках ОСМС, так и в аптеках. Люди порой не могут найти даже привычные лекарства длительное время. Особенно это тяжело для пациентов с хроническими заболеваниями.

«Пациенты в большинстве случаев, они сейчас, если раньше они могли покупать лекарства, чтобы не связываться с поликлиникой, то сейчас они стали больше брать через ОСМС лекарства. В рамках даже ОСМС нестабильные эти посадки стали», — Каиргали Конеев, кандидат медицинских наук.

С введением НДС на медицинские препараты ситуация усложнилась: теперь аптекам придется нанимать бухгалтеров. Эксперты уверены, лекарства подорожают больше, чем на сам процент НДС. Первые заметные повышения цен ожидаются уже во второй половине года.