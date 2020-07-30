Мужчине, развращавшему четырехлетнюю девочку, вынесли приговор в Шымкенте.

Виновного осудили по двум статьям «Развращение малолетних» и «Оставление в опасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». Дело было рассмотрено с участием присяжных заседателей. В списке предъявленных обвинений — «изнасилования» не было, — уверяют в специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Шымкента. Судебно-психиатрическая экспертиза, которую прошел подсудимый, педофилом его не признала.

«Вердиктом присяжных заседателей обвиняемый был признан виновным по статье 124, часть первая «Развращение малолетних» и статье 119, части третьей «Оставление в опасности, повлекшее по неосторожности смерть человека» . И по совокупности ему было назначено наказание — 12 лет лишения свободы. Максимальный срок по первой статье «Развращение малолетних» — 10 лет, судья назначил максимальный срок. По статье 119, части третьей, максимальный срок 3 года. То есть по совокупности судья назначил ему почти максимальный срок. Пишут, что он — педофил. Педофилом, чтобы признать человека, нужно провести экспертизу. Она была проведена, он не был признан педофилом», — уверен Карабаев Абинур, и.о. председателя специализированного межрайонного суда по уголовным делам Шымкента.

Напомним, что преступление мужчина совершил в 2019 году. Тогда, четырехлетнюю малышку мертвой нашли на заброшенной стройке. Как разъяснили в суде, в результате развратных действий подсудимого, девочка упала с плиты лицом вниз на землю. У нее возникла асфиксия от рвотной массы, от чего малышка скончалась. Подсудимый оставил девочку умирать.

«Пишут, что он участник деструктивных объединений, в материалах дела нет такой информации. Человек употребляет спиртные напитки, в момент совершения преступления он был в состоянии алкогольного опьянения, так что нельзя его назвать верующим», — рассказал Карабаев Абинур, и.о. председателя специализированного межрайонного суда по уголовным делам Шымкента.

С приговором суда потерпевшая сторона, по словам судей, согласна. Не согласен только адвокат подсудимого, он подал апелляционную жалобу. Приговор суда в законную силу не вступил.

Анастасия Новикова