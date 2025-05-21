Со второй попытки арестовали рецидивиста, пристававшего к второкласснице

В Шымкенте арестован рецидивист, подозреваемый в развратных действиях в отношении восьмилетней школьницы. Изначально суд отказал в аресте, сославшись на процессуальные нарушения. Однако после вмешательства прокуратуры мера пресечения была пересмотрена.

Инцидент произошёл в одном из жилых микрорайонов Шымкента. По материалам дела, мужчина, отбывавший срок в колонии-поселении за кражу, заметил девочку, возвращавшуюся из школы. Он проследил за ней, прошёл в подъезд и между этажами совершил развратные действия под предлогом помощи.

Талгат Есимов, адвокат: «Подозреваемый отбывает срок в колонии поселении. У него многочисленные судимости, последняя не погашена, т.к. он уже отбывает по краже. Проработав определенно свои часы, спустился в 11 микрорайон города Шымкент, по улице Валиханова, увидел второклассницу, идущую после школы, проследил целенаправленно, прошел с ней в подъезд. Девочка открыла свой домофон, он за ней прошел, обогнал ее, между вторым и третьим этажом на площадке он ее поджидал и под видом того, девочка у тебя торчит нитка из под юбки, он залез под ее юбку и совершил развратные действия, подчеркиваю, насилия не было».

По словам адвоката, следственный суд изначально отказал в аресте, сочтя, что ходатайство подписал не руководитель следственной группы, а рядовой следователь. Прокуратура Енбекшинского района оспорила это решение.

Талгат Есимов, адвокат: «Как вы знаете мной был опубликован пост, где обращение на имя генерального прокурора Республики Казахстан, общественности, что следственным судом города Шымкента, 28 апреля, если я не ошибаюсь, было отказано санкционированное ходатайство органу уголовного преследования, подозреваемому по части 1 статьи 122, уголовного кодекса, это развращение малолетней. Якобы было обнаружено какое-то процессуальное нарушение, что ходатайство подписал не руководитель следственной группы, а следователь следственной группы. Прокуратура Енбекшинского района, лично прокурор Абдиев Серик, внес протест на данное постановление, т.к. человек обвиняется в тяжком преступлении».

Во время слушания сам подозреваемый признал вину, но обратился к суду с неожиданной просьбой — не арестовывать его, так как 22 числа ему выходить на свободу, рассказал адвокат. Подсудимый якобы надеялся вкусить вкус свободы, а уже после сам планировал прийти к следователю. Эти слова вызвали шок и возмущение. Прокуратура настаивала на немедленном задержании.

Талгат Есимов, адвокат: «Отказав ему в аресте, следственный суд позволил ему и дал ему возможность, чтобы он вышел 21 мая. Но мы, к счастью, через прокуратуру это обжаловали, апелляционная коллегия городская всесторонне и объективно рассмотрела данное частное ходатайство прокурора, в ходе судебного разбирательства, судья спросил у данного подозреваемого, как он относится к предъявленному обвинению, он сказал что полностью вину признает. Судья городской апелляционной инстанции Конырбаев, отменил предыдущее постановление следственного суда и вынес новое постановление об аресте на 2 месяца данного подозреваемого».

По данным следствия, действия подозреваемого зафиксировали камеры наблюдения. Его допрос также велся на видео, в присутствии адвоката, где он полностью признал вину.

Талгат Есимов, адвокат: «Допрос велся на видео, где он полностью признался, в присутствии его адвоката, после всех определенных следственных действий, данное дело будет направляться в суд в общем порядке, и в дальнейшем его судьбу решит суд, скорее всего с обвинительным приговором, где санкция данной статьи от 7 до 12 лет».

Сейчас рецидивист находится в следственном изоляторе №69, где ожидает суда.