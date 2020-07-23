На сервисе 1430.kz зарегистрировались более 300 шымкентских врачей.

Только за неделю онлайн-докторов стало в четыре раза больше. Чаще стали пользоваться услугой телемедицины и сами пациенты. Звонят за консультацией специалистов не только шымкентцы, но и жители других городов страны.

«Там же будет рейтинговая тема, вчера поднимали вопрос, кроме наших жителей, консультируются жители других городов страны. Практика будет нарастать, надеюсь в течение ближайших недель научимся консультировать на дистанции, чтобы оградить людей от хождений, которые и спровоцировали пандемию к городе», — рассказал Тимирхан Варзилов, и.о руководителя управления здравоохранения г.Шымкента.

Анастасия Новикова