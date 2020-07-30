Махамбетов Нуржан Алиханович с 29 июля 2020 года назначен на должность руководителя департамента юстиции города Шымкента.

Махамбетов Нуржан Алиханович родился в 1974 году в Енбекши-Казахском районе Алматинской области.

Трудовую деятельность начал в 1999 году в органах налоговой (финансовой) полиции г. Алматы.

С 2003 году руководитель отдела Межрегионального налогового комитета №1 по контролю нефти и газа в г. Шымкент , Южно-Казахстанской области.

В 2005 году был назначен на должность генерального директора ТОО «INPRONET ASIA» в г. Алматы.

2005-2006 годах являлся главным специалистом отдела подакцизных и нефтяных товаров налогового комитета по г. Алматы.

В 2007 году переведен на должность главного специалиста Алматинского международного аэропорта г. Алматы таможенного поста Жетысу.

С 2012 году работал на различных должностях в ДБЭКП (финансовая полиция) по г. Алматы.

С 2014-2016 годах в Департаменте Национального бюро по борьбе с коррупцией г. Алматы .

В 2017 году был назначен экспертом управления нормативного обеспечения и контроля регистрации прав на недвижимое имущество и технической инвентаризации департамента регистрационной службы и организации юридических услуг Министерства юстиции РК в г. Астана.

В 2018 году назначен на должность руководителя управления по контролю за соблюдением этики государственных служащих департамента кадровой службы Министерства юстиции РК в г. Астана.

В 2020 году назначен на должность заместителя директора департамента организации экспертной деятельности Министерства юстиции РК в г. Астана.

С 29 июля 2020 года назначен на должность руководителя Департамента юстиции города Шымкент Министерства юстиции Республики Казахстан.