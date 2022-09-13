Как не попасть в «нотариальную» ловушку

Аферисты нередко выдают себя за нотариусов, предлагая юридическую поддержку или помощь в оказании каких-либо услуг.

Департамент юстиции Шымкента призывает остерегаться различных незаконных и мошеннических действий. И напоминает, что всю достоверную информацию обо всех нотариусах можно найти на следующих сайтах:

В Единой нотариальной информационной системе в столбце «Нотариусы» выберите необходимый регион и посмотрите актуальный список нотариусов. Там же указаны все адреса 246 действующих контор южного мегаполиса.

Также Департамент юстиции информирует, что офис нотариуса, расположенный по адресу 16 микрорайон, д. 10, кв. 51. не зарегистрирован.

На официальном сайте Нотариальной палаты города Шымкент www.shymnp.kz. http://www.shymnp.kz/

http://www.shymnp.kz/ На официальном сайте Министерства юстиции Республики Казахстан www.gov.kz в графе «Документы» размещена информация о приостановлении, лишении лицензии нотариусов.

При этом для каждого нотариального действия существуют конкретные тарифы, которые можно увидеть на сайте нотариальной палаты региона.