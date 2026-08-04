Производство лекарств в Казахстане продолжает расти

За последние три года объем рынка отечественной фармацевтической продукции в Казахстане вырос почти на 40%. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

По данным ведомства, если в 2023 году объем рынка составлял 139,8 млрд теңге, то по итогам 2025 года он достиг 191,1 млрд теңге.

Положительная динамика сохраняется и в текущем году. За первое полугодие 2026 года казахстанские производители выпустили лекарственные средства и медицинские изделия на сумму 126,6 млрд теңге. Это на 59% больше, чем за аналогичный период 2023 года, и на 29% превышает показатель первого полугодия 2025 года.

В Минздраве отмечают, что рост стал возможен благодаря мерам государственной поддержки. В их числе — расширение перечня продукции, закупаемой через Единого дистрибьютора, внедрение принципа «единого окна» при регистрации лекарств, ускорение экспертизы, совершенствование системы государственного регулирования цен и заключение инвестиционных соглашений по локализации производства.

На сегодняшний день заключены восемь крупных инвестиционных соглашений по организации выпуска лекарственных препаратов внутри страны.

Положительная динамика наблюдается и во внешней торговле. По итогам первых четырех месяцев 2026 года экспорт казахстанской фармацевтической продукции достиг 38,5 млн долларов, что на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, по итогам 2025 года объем инвестиций в фармацевтическую промышленность увеличился на 56% и составил 142,8 млн долларов США.