Стражи порядка города Шымкента выявили три склада, на которых по завышенной цене продавались лекарства, предназначенные для бесплатной раздачи гражданам, состоящим на медицинском учете, сообщает Otyrar.KZ.

Всего в результате рейдовых мероприятий по выявлению незаконной реализации лекарственных препаратов установлены около 10 фактов незаконной продажи медикаментов по завышенным ценам, отличающимся от рыночных в несколько раз.

6 июля по улице Алимкулова полицейские выявили во дворе частного дома три складских помещения, в которых хранилось 229 видов лекарств. Также действовала аптека, где реализовались медикаменты, но никаких обозначающих ее знаков не обнаружено.

Стражи порядка пригласили специалистов фармацевтики, которым владелец складов предоставил лицензию на реализацию лекарственных средств. Однако выяснилось, что данная лицензия предназначена для здания, находящегося по другому адресу. Это означает, что выявленные медикаменты хранились на складах незаконно.

Специалисты фармацевтики разделили лекарственные препараты, находящие на складе, на три группы:

Первая группа – лекарственные средства, не зарегистрированные и не разрешенные к реализации на территории Республики Казахстан. Это “Конвулекс”, “Энцефобол”, “Алоэ экстракт для инъекций” и другие.

Вторая группа – лекарственные средства высокого спроса для лечения респираторных вирусных заболеваний. Это “ЦЕФ 3”, “Цефтриаксон”, “Гордокс”, “Ингавирин”, “Дексаметазон” и многие другие.

Третья группа – лекарственные средства, выдаваемые бесплатно гражданам, состоящим в медицинском учете в Республике Казахстан. Это “Депакин”, “Методжект” и т.д.

Также установлено, что в помещениях отсутствовали условия для хранения лекарственных средств и допущены грубые нарушения требований к их хранению. Как пояснили приглашенные специалисты, у каждого препарата имеются свои условия хранения и, если их не соблюдать, лекарства теряют свои лечебные свойства и могут быть опасны для жизни человека при их употреблении.

Все 229 видов лекарственных средств были изъяты в качестве вещественных доказательств.

Это 130 упаковок “ЦЕФ 3”, 80 упаковок препарата “Ингавирин”, 4 ампулы “Дексаметазона”, 120 упаковок “Алоэ экстракт инъекция”, 480 упаковок “Методжект”, более 3 тысяч упаковок таблеток и 27 бутылей глюкозы, более 2 тысяч упаковок препарата “Стекловидное тело”, 18 упаковок “Парацетамола”, более 2 тысяч пачек “Ферсинола”, 2160 упаковок “Аскрупина” и многие другие лекарственные препараты.

По всем выявленным фактам будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством. Департамент полиции города Шымкента продолжит проведение рейдов по установлению недобросовестных работников аптек и граждан, которые в условиях нехватки медикаментов воспользовались повышенным спросом на лекарственные препараты с целью получения наживы.