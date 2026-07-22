В Шымкенте открылись отделения госпитальной фармации ещё в трёх медицинских организациях

В Шымкенте поэтапно продолжается внедрение отделений госпитальной фармации. Данная система направлена на эффективное управление лекарственными средствами, обеспечение их безопасного и рационального применения, а также повышение качества оказываемой медицинской помощи.

Ранее отделения госпитальной фармации функционировали в 8 медицинских организациях города. Сегодня такие подразделения открылись ещё в трёх медицинских организациях. В ближайшее время планируется открыть аналогичное отделение ещё в одном медицинском учреждении.

Новые отделения начали работу в шымкентском городском центре психического здоровья, городской инфекционной больнице и клинике «Хадиша».

Таким образом, в настоящее время отделения госпитальной фармации функционируют уже в 11 медицинских организациях города.

Деятельность отделений госпитальной фармации позволяет совершенствовать процессы хранения, учёта и использования лекарственных средств, повышать безопасность лекарственной терапии, а также повышать эффективность системы лекарственного обеспечения медицинских организаций.

Реализация данной инициативы является важным шагом по внедрению современных подходов к управлению в сфере здравоохранения, совершенствованию системы лекарственного обеспечения и дальнейшему повышению качества медицинской помощи, оказываемой жителям города.