Дехкане Туркестанской области приступили к сбору овощей.

11 тонн сельско-хозяйственной продукции отправлено на экспорт в Россию, Беларусь и Кыргызстан. Внутренний рынок также насыщен овощами. Площади, занятые под теплицы, увеличены на 1168 га. Собрано 100 тысяч тонн продукции, 56 тысяч тонн томата, 656 тонн болгарского перца, свыше 30 тысяч тонн огурцов.

Алибек Плалов, руководитель отдела управления сельского хозяйства Туркестанской области: «На сегодня, из запланированного одного миллиона тонн продукции на этот год, собрано 539 тысяч тонн овощей и 505 тонн бахчевых. Напомню, в текущем году на тридцати девяти тысячах гектарах высажены овощи, на 63 тысячах га — бахчевые и на 15 тысячах га — картофель.

Как отметили областном управлении, для борьбы с вредителями крестьянам будет оказана помощь. 50 процентов затраченной суммы выдачей субсидий покроет государство. На эти цели выделено 477 млн тенге.

Шынар Оразова