В Казыгуртсткий РОП с заявлением обратилась местная жительница о том, что неизвестные лица оформили на ее имя онлайн-кредит на сумму 60 тысяч тенге.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «мошенничество». За два года долг по кредиту вырос до 300 тысяч тенге.

С целью раскрытия преступления, полицейские Казыгуртского РОП провели все необходимые оперативно-розыскные мероприятия. В результате ОРМ стражи порядка задержали подозреваемую, причастную к мошенничеству. Ею оказалась местная жительница, родственница потерпевшей.

Следствием установлено, что летом 2018 года потерпевшая попросила свою золовку отправить запрос на получение онлайн-кредита. У молодой девушки возник «злой умысел» с целью получения «легкой наживы». После получения одобрения, она оформила онлайн-кредиты на имя потерпевшей и присвоила часть денег. В настоящее время проводится досудебное расследование. Подозреваемая отпущена под залог. Полицейские выясняются все обстоятельства дела.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам быть бдительными и не делиться своими личными данными и банковскими кодами.

Необходимо быть внимательными с банковскими карточками, удостоверениями личности и другими документами. Если же вы стали жертвой или свидетелем мошенничества, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.