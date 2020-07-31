О погоде в первый день августа рассказали синоптики РГП «Казгидромет».

Под влиянием отрога антициклона на большей части РК ожидается теплая погода без осадков. Лишь на юге и крайнем западе под влиянием высотной ложбины пройдут дожди с грозами, на юго-востоке и западе возможно выпадение града. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на западе и северо-западе – с пыльной бурей, шквал, на северо-востоке – ночью туман.

В Туркестанской, Кызылординскй областях местами ожидаются гроза, шквал, усиление ветра 15-20 м/с. В Атырауской, днем Мангыстауской, Актюбинской областях ожидаются усиление ветра 15-20 с/с с пыльной бурей. В Жамбылской области местами ожидаются гроза, возможен град. В Западно-Казахстанской области днем местами ожидаются гроза, град, усиление ветра 15-20 м/с. Днем в Алматинской, Карагандинской областях ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Алматинской области – гроза. В Павлодарской области ночью местами ожидается туман.

Днем в Атырауской, Актюбинской, Костанайской, на юге Западно-Казахстанской областях ожидается сильная жара.

В Атырауской, Кызылординской, на большей части Актюбинской, Туркестанской, Алматинской, местами в Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте 1 августа: +24..+33 °C, ливневый дождь, легкий ветер.