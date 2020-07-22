В Шымкенте качество ремонта дорог находится не только на контроле специалистов технадзора. Выполнение строительных норм подрядчиками проверяют и бдительные горожане.

Жителей улицы Исатая Тайманова не устроило то, как продвигается ремонт на их улице. Свои жалобы они разместили в социальных сетях.

«Делают дорогу, но дорожное полотно узкое. Через улицу проходит большегрузный транспорт и разойтись со встречной машиной не сможет. Неужели нельзя сделать шире и закатать участок бесхозный в асфальт, чтобы было всем удобно и комфортно» _ написали он.

Жалоба шымкентцев в социальной сети наделала много шума. Жители улицы Тайманова в микрорайоне «Онтустык» недовольны тем как расходуются бюджетные деньги. Горожане уверяют, что народные деньги бездумно «закатывают в асфальт».

На обращение горожан отреагировали борцы с коррупцией. Со специалистами из испытательной лаборатории они отправились на стройобъект. Возмущение горожан, по словам руководителя проекта, вполне объяснимо. Правда, оно преждевременное, — уверяют подрядчики. Строительные работы всё еще продолжаются, они согласованы с местной властью.

— Это заявление жители написали, когда мы только начали строительство. Ширина дороги на этом месте была 6 метров. В ходе ремонтных работ она расширена на 2 метра. В этом месте сейчас ширина составляет восемь метров. В некоторых местах ширина составляет и 10 метров, — проясняет ситуацию Бакытжан Жанузаков, руководитель проекта.

У специалистов лаборатории своя правда. Её они озвучат после того, как получат результаты проверки качества асфальта. Пока специалисты могут только с уверенностью сказать, что слой(!) дорожного покрытия соответствует нормам. А вот его состав еще предстоит испытать на прочность. Однако уже сейчас к строителям есть замечания. Их подрядчики должны устранить за свой счет.

-В четырех местах мы взяли образцы на проложенной асфальтовой дороге. В течение 10 дней будут готовы результаты исследования. Они будут направлены в технадзор и заказчику — городскому управлению пассажирского транспорта и автодорог. Относительно прочности бетонных и железобетонных изделий уже были замечания и в ходе проверки даны рекомендации по устранению дефектов, — говорит Кайрат Шакир, заведующий лабораторией.

Подрядная организация ремонтирует дорогу на улице Исатая Тайманова с 24-го мая. Согласно проекту, здесь должны обновить дорожное покрытие, бордюры и ирригационные лотки. На всё это выделено 128 млн тенге. До приемки дорожного полотна осталось всего две недели.

Шынар Оразова