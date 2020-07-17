Ситуация с COVID-19 в Казахстане улучшается. Не смотря на то, что одна треть случаев были зарегистрированы за последние две недели, наблюдается спад, передает Otyrar.KZ.

Государство разрабатывает ряд санитарных мер, также улучшает и меры по лечению пациентов и контроля инфекции в больничных условиях.

В частности, Казахстан согласился тестировать пациентов без пневмонии на COVID-19 и в лабораториях ВОЗ.

Мы рекомендуем это делать всем странам в похожих ситуациях.

Казахстан перешел на переклассификацию случаев в соответствии с мировыми стандартами. Это очень важный шаг к идентифицированию того, болен ли пациент COVID-19 или другой болезнью.

Переклассификация показывает увеличение случаев COVID-19, и это увеличение будет очень резким на момент процесса переклассификации. Это не означает увеличения количества случаев COVID-19.

А лишь то, что случаи со старой базы переклассифицируется как вероятные случаи болезни COVID-19.

Но нам не стоит расслабляться. Вирус распространяется. И нужна помощь всех, чтобы остановить это. Государство на всех уровнях, медицинские работники, а также гражданское сообщество.

Сейчас самое время действовать, чтобы улучшить наши усилия, чтобы победить этот вирус. ВОЗ останется на вашей стороне и будет работать с государством, чтобы защищать здоровье граждан этой страны, Европы и всего мира.

Дорит Нитцан, доктор, региональный директор по чрезвычайным ситуациям Европейского бюро ВОЗ