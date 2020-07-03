В Шымкенте вдвое увеличилось количество обращений в скорую помощь. На сегодняшний день диспетчеры принимают больше 2 тысяч звонков в день.

В неотложку Константин Гавшев позвонил, когда его брат нуждался в экстренной помощи. Высокая температура держалась несколько дней, мучил кашель, ломота в теле, начисто пропало обоняние. Родственникам пациента повезло, после нескольких неудачных попыток — в «скорую» дозвонились. Машину ждали около 40 минут.

«Они приехали, померили давление, температуру, дали назначение, но в больницу не забрали, сказали — мест нет. Тем не менее я доволен, ребята видно, что работают на износ, но нам все объяснили, как лечиться, чем, что надо побольше лежать, пить жидкости», — рассказывает Константин Гавшев.

Диспетчеры предупреждают, бригада скорой помощи прибудет с опозданием. Вызовов очень много. Станция работает на пределе своих возможностей. Тысячи звонков разрывают телефоны колл-центра станции скорой медицинской помощи. Шымкентцы обращаются с жалобами на высокую температуру, кашель и отдышку. Все вызовы сейчас делятся на две категории срочности. В приоритете – только тяжелые пациенты.

«За сутки у нас поступает больше 2-х тысяч вызовов, большая нагрузка на диспетчерскую службу, вызывающие несколько раз перезванивают, занимают линию, спрашивают, выехали ли к ним на этот адрес, это тоже лишний раз нагрузка. Если состояние больного тяжелого ухудшается, то конечно надо перезванивать и говорить, что с ним в данный момент происходит и наши диспетчеры окажут им первую консультацию до приезда скорой помощи», — говорит Райымгуль Есеналиева, старший врач оперативного отдела станции скорой помощи г.Шымкента.

Помимо пациентов с коронавирусом, пневмонией и ОРВИ, много и других больных с инфарктами, инсультами или пострадавших в ДТП. Ни один звонок на 103 не остается без внимания. Бригады диспетчеров работают на износ 24 часа 7 дней в неделю. Каждый раз выслушивая возмущения на повышенных тонах, а порой и проклятия в свой адрес.

«Люди, конечно, возмущаются, что скорая не приезжает быстро. Но у нас все бригады на вызовах. Сейчас вызовов стало в два раза больше, чаще всего звонят с жалобами на температуру, кашель, одышку. Мы направляем бригады скорых, людям просто нужно подождать», — рассказала диспетчер станции скорой медицинской помощи Акнур Спабекова.

В Шымкенте сейчас на линии 100 бригад скорой помощи. И этого недостаточно. Они ежедневно рискую своим здоровьем, выезжая на вызовы к пациентам с температурой и другими сопутствующими симптомами — никогда не знаешь заранее COVID, ОРВи это или пневмония. Главная задача фельдшеров — помочь больным. Количество вызовов в последние недели увеличилось в два раза. В половину увеличилось и количество поступлений в провизорные госпитали.

Сейчас в колл-центре ежедневно на смену выходят 15 диспетчеров. Дозвониться до скорой помощи можно по номерам «103» и стационарному 53-91-14. Медики настоятельно рекомендуют вызывать бригаду в крайнем случае. Иначе, можно пропустить самый важный. В остальных — поставить в известность участкового.

Анастасия Новикова